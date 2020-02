Brexit-päivän viesti Doverissa: ”Tiedätte missä ovi on”

Brexit-päivänä Doverin kallioille oli ilmestynyt kiinni oleva ovi symboloimaan tulevaisuuden maahanmuuttopolitikkaa.

Britannia on virallisesti irtautunut Euroopan unionista. Seuraavaksi alkaa siirtymäkausi, joka kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Sitä ennen Britannia pääministerinsä Boris Johnsonin johdolla neuvottelee Brysselin kanssa esimerkiksi tulli- ja vapaakauppasopimukset.

Symboloimaan päivän merkittävyyttä myös tulevaisuuden maahanmuuttopolitiikan kannalta, Kanaalin rannalle Doverin kallioille oli ilmestynyt kiinni oleva, Euroopan mantereelle päin avautuva ovi, jossa oli teksti ”Tiedätte missä ovi on”.

Vähemmistönä omassa maassaan

Brittiläisten aktivistien Mark Collettin ja Laura Towlerin ylläpitämällä ”We were never asked” -sivustolla kerrotaan, että vuoteen 2021 mennessä valkoisten brittien osuus koko maan väestöstä putoaa 75 prosenttiin. Joissakin kaupungeissa alkuperäiset britit ovat jo vähemmistönä, kuten Lontoossa, missä kantaväestön osuus oli vuonna 2011 enää 45 prosenttia.

Vuosien 2009 ja 2018 välisenä aikana nylyisistä etnisistä vähemmistöistä tulevien lasten määrä on kasvanut kymmenellä prosenttiyksiköllä. Vuoden 2018 lopussa etnisistä vähemmistöistä tulevien lasten määrä koko maassa oli jo 33,1 prosenttia. Vuodesta 2014 lähtien kantaväestön syntyvyys on pudonnut 1 prosenttiyksiköllä jokainen vuosi.

Vaikka suurin osa briteistä on tietoisia vallalla olevasta demografisesta kehityksestä, suurin osa ei hyväksy sitä. Aktivistien suorittamassa kyselyssä kävi ilmi, että 68,5 prosenttia 2022 kyselyyn vastanneesta ei pidä hyvänä asiana, että kantaväestö on Britanniassa vähemmistönä vuoteen 2060 mennessä. Vain 4,8 prosenttia piti kehitystä toivottavana.