Brexit – ”Sota on ohi – olemme voittaneet!”

Brexit-puolueen johtaja, 25 vuotta EU-eron puolesta taistellut Nigel Farage julisti taistelun päättyneeksi ja voitetuksi.

– Sota on ohi, olemme voittaneet! Tämä on suurin hetki hienon kansakuntamme nykyhistoriassa.

”The war is over – we have won!”

Brexit Party leader Nigel Farage speaks in the moments leading up to the UK’s exit from the EU, saying ”this is the greatest moment in the modern history of our great nation.” pic.twitter.com/0rMkRcmlQY

