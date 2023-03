Britannia: Bondage-aiheinen drag queen show vauvoille pakotettiin peruuttamaan esitykset julkisen vastareaktion jälkeen

Konservatiivisen juontajan Dominique Samuelsin aiemmin tällä viikolla julkaisemassa kuvamateriaalissa näkyi kohtauksia lontoolaisesta drag-show’sta, jossa stringeihin ja nahkaisiin bondage-asuihin pukeutuneet miespuoliset esiintyjät esittivät seksiakrobatiaa pienten vauvojen ja heidän vanhempiensa edessä.

”CABA-BABA-RAVE”-ryhmä kuvaili esitystä ”pieneksi palaksi iltapäivän nautintoa, joka tarjoaa näyttävää kabareeta, jonka välissä on kiehtovia vauvojen aistielämyksiä… ja lopuksi on REIVIT (teknobileet)”.

Riettaan lastennäytöksen aloitti kaksi ”äideiksi muuttunutta esiintyjää, jotka halusivat jatkuvasti viihdyttää samalla kun pitivät vauvaa toisessa kädessä ja tuoppia toisessa”.

”Halusimme luoda sellaisen tapahtuman, johon me äidit itse haluaisimme mennä. ”Wheels on the Bus” -biisiä voi kuunnella vain niin vitun monta kertaa! Halusimme antaa vanhemmille kokemuksen ”suuresta lontoolaisesta illanvietosta”: kabareeta, juomia ja tanssia – mutta sellainen, johon voi tuoda vauvansa ja olla silti kotona nukkumaanmenoaikaan”, he kertoivat nettisivuillaan, jotka on sittemmin poistettu.

Myös ryhmän Instagram ja Facebook on poistettu julkisten vastareaktioiden vuoksi.

Over the weekend, I was sent some shocking screenshots and videos of a Drag Event at the Honor Oak Pub.

Little did I know, it would get worse.

Please watch and share my expose of these disgusting events targeting kids.

https://t.co/gVWSCU3AvF

— Dominique Samuels (@Dominiquetaegon) March 1, 2023