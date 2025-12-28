Britannia haaveilee useammasta musliminaisesta poliiseina – esittelee ”magneettisen hijabin” värväyksen helpottamiseksi

”Vallankumouksellinen” magneettikiinnitys tekee hijabin asettamisesta ja kiinnipysymisestä helpompaa.

Uusi käänteentekevä magneettisen hijabin malli saatetaan pian ottaa käyttöön koko Yhdistyneen kuningaskunnan poliisivoimissa, tarkoituksenaan houkutella lisää naispuolisia muslimeja aloittamaan ura poliisina.

”Blue Light Hijab” on suunniteltu silmällä pitäen ”turvallisuutta ja säädyllisyyttä,” joka poliisijohdon mukaan tarjoaa käytännöllistä ratkaisua musliminaisille viranomaistyössä. Huivit on tehty kahdesta erillisestä kankaasta, jotka napsautetaan kiinni nopealla magneettikiinnityksellä.

Suunnittelu mahdollistaa hijabin alaosan irtoamisen ilman, että poliisin hiukset paljastuvat, jos kohdattu epäilty alkaa kiskomaan huivia. Leicestershiren poliisi on jo jakanut uusia hijabeja sovelialle viranomaisille. Vaatetuksen oletetaan otettavan käyttöön myös muiden hätäaputyöntekijöiden keskuudessa, kuten ensihoitajille ja sairaalahenkilökunnalle.

Huivit on suunniteltu yhteistyössä Leicestershiren poliisin ja De Montfortin yliopiston kanssa.

Huivit 20 vuoden kehittelyn tulos

Ylikonstaapeli Yassin Desai oli ehdottanut ajatusta naispuolisille muslimipoliiseille sopivasta hijabista jo 20 vuotta sitten, sanoen ”kestäneen vuosia kehitellä ne asianmukaisesti. Suoritimme koekäytöt enderbyläisten naispoliisien kanssa ja se toimi. Alaosa irtoaa, jotta naispoliisit voivat säilyttää arvokkuutensa.”

Desai myös korostaa huivin merkitystä keinona ”moninaistaa” poliisivoimia.

”Vielä tärkeämpää on se, että se houkuttelee lisää musliminaisia alkamaan poliiseiksi. Se myös edistää roolimallien antamista heidän yhteisölleen osoittamalla, että myös he voivat aloittaa uran poliisityössä.”

Lähde: Express

