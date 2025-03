Britannia kieltää ”ninjamiekat” lailla syksyyn mennessä

Kiellon tarkoitus on hillitä Britannian ”veitsirikollisuusepidemiaa,” joka on vaivannut maata yhä enemmän jo ennestään erittäin tiukoista veitsilaeista huolimatta.

Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Keir Starmer ilmoitti hiljattain, että hänen hallituksensa on kieltämässä lailla ”ninjamiekkojen” hallussapidon, joka astuu voimaan elokuun ensimmäinen päivä tänä vuonna.

Kyseisten miekkojen hallussapidon rangaistus tulee olemaan jopa 6 kuukautta vankeutta, ja myöhemmin enimmäisrangaistus kasvatetaan kahteen vuoteen vankeutta. Hallituksen ”ninjamiekan” määritelmä tarkoittaa ”terää 14 ja 24 tuuman välillä, jossa on leikkaava terä ja tanto-tyylinen kärki.”

Kansallisen poliisipäälliköiden neuvosto sanoi ”zombiveitsikiellosta” tuolloin ”Saatavuuden rajoittaminen tappaviin ja uhkaaviin veitsiin on ratkaisu ja me teemme kaikkemme estääksemme näiden päätymistä vääriin käsiin.” Jostain syystä erittäin tiukat veitsilait eivät ole kuitenkaan estäneet Lontoota olemasta ”Euroopan puukotusten pääkaupunki.”

Lähde: Breitbart

