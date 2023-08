Britannia: Klinikka raivostutti veronmaksajat hyväksymällä sukupuolenvaihdoshoitoja naispotilaalle, jolla oli 14 erilaista mielenterveyden häiriötä

Veronmaksajien rahoittamaa brittiläistä sukupuoli-identiteettiklinikkaa on arvosteltu voimakkaasti siitä, että se hyväksyi testosteronihoidon ja kaksinkertaisen ihonalaisen rintojen poiston naispotilaalle, jolla oli diagnosoitu 14 erilaista mielenterveyshäiriötä.

Lontoon Tavistock and Portman NHS Foundation Trustissa toimiva sukupuoli-identiteetin kehittämispalvelu (Gender Identity Development Service, Gids) on tarkoitus sulkea ensi vuonna sen jälkeen, kun henkilökunta oli paljastanut, miten palvelua johdettiin. Care Quality Commissionin tarkastuksessa klinikka todettiin ”riittämättömäksi”, ja se ilmaisi huomattavia huolenaiheita ”kliinisistä käytännöistä, turvamenettelyistä, toimintakyvyn arvioinnista ja hoitoon suostumisesta”.

Yksittäisten tapausten yksityiskohtia on harvoin saatavilla. Kuitenkin klinikkaa vastaan hiljattain nostettu oikeusjuttu on paljastanut yhden esimerkin lasten ja haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojeluun liittyvistä huolenaiheista.

Kyseessä on 22-vuotiaan henkilön nostama kanne, jonka mukaan klinikan terveydenhuollon ammattilaiset eivät noudattaneet lakisääteisiä velvollisuuksia, jotka koskevat transsukupuolisia nuoria, joilla on erityisiä koulutustarpeita ja kehitysvammaisuutta.

In her interim report, Dr Hilary Cass referenced the high number of ’looked after children’ being referred to the Tavistock. This young woman is one example, referred at age 14. Read the details. Thread. https://t.co/Zf4tx8eMyb

Elokuun 11. päivänä annetussa tuomiossa todetaan, että kantajalla, joka syntyi naisena mutta identifioi itsensä nyt mieheksi, on yhteensä 14 erilaista diagnosoitua mielenterveyden häiriötä ”ja hänellä on edelleen erittäin monimutkaisia tarpeita”.

”Hänen vaikeuksiaan on lääketieteellisesti kuvattu lieväksi kehitysvammaisuudeksi, kiintymyssuhdehäiriöksi, tunteiden säätelyhäiriöksi, tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöksi (”ADHD”), oppositionaaliseksi uhmakkuushäiriöksi (”ODD”) ja (autismikirjon häiriöksi (”ASD”), lukihäiriöksi, vakavaksi ahdistuneisuudeksi, posttraumaattiseksi stressihäiriöksi (”PTSD”) ja heikoksi itsetunnoksi”, Justice Fosterin (DBE) antamassa tuomiossa todetaan.

Tuomioistuin kertoi myös kantajan vaikeasta kasvatuksesta. Hän oli ollut klinikan potilaana 14-vuotiaasta lähtien. Hän on luku- ja kirjoitustaidoton, ja alun perin hänen äitinsä, joka oli toipuva huumeriippuvainen, kasvatti hänet, ja hän oli joutunut perheväkivallan kohteeksi nuoresta pitäen.

Kantaja asui lapsuutensa aikana useissa eri paikoissa eri puolilla Englantia ja kävi kahdeksaa eri peruskoulua ennen kuin hänet otettiin huostaan 13-vuotiaana. Hän on ollut mielenterveyspalveluiden piirissä 12-vuotiaasta lähtien.

Konservatiivikansanedustaja Zac Goldsmith kritisoi sukupuoliklinikan päätöstä hyväksyä elämää muokkaava hormonihoito ja leikkaus henkilölle, jolla on näin monimutkaisia mielenterveyshäiriöitä. Hän vaati, että asiaan osallistuneet ”täysin barbaariset” ammattilaiset vangitaan.

This young person has been diagnosed with 14 mental health disorders.

The response from these ghouls is to chop up her body and fill her with hormones. How is this different to lobotomies?

These professionals are utterly barbaric and need locking up https://t.co/j8ki5LPcqz

— Zac Goldsmith (@ZacGoldsmith) August 22, 2023