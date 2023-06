Britannia: Kuninkaallisten ilmavoimien rekrytoijia kiellettiin värväämästä ”turhia valkoisia mieslentäjiä”

Lontoolaisen Daily Telegraph -lehden raportin mukaan RAF:n henkilökunnalle 19. tammikuuta 2021 lähetti majuri Andrew Harwin sähköpostiviestin, jossa valitettiin lentäjien koulutuskurssien olevan ”pääasiassa valkoisten miesten painottamia, eikä niissä ollut riittävästi mustia, aasialaisia ja vähemmistöihin kuuluvia ehdokkaita”.

”Jos meillä ei ole tarpeeksi BAME (Black, Asian and minority ethnic communities eli mustat, aasialaiset ja etniset vähemmistöyhteisöt) – ja naispuolisia lentäjiä, meidän on tehtävä päätös keskeyttää lentäjäkoulutus ja etsiä lisää BAME- ja naispuolisia lentäjiä RAF:sta”, majuri lähteen mukaan kirjoitti.

”En todellakaan halua nähdä runsaslukuisena näitä turhia valkoisia miespuolisia lentäjiä vaan kohdennetaan toimintaa mahdollisimman monipuolisesti. Olen enemmän kuin iloinen voidessani tarvittaessa vähentää näiden lentäjien määrää, jotta saamme tasapainoisen BAME-yhteisöjen, nais- ja miespuolisten lentäjien muodostaman kokoonpanon”, Harwin jatkoi.

Kuninkaallisissa ilmavoimissa työskentelevä lähde sanoi lehdelle, että sähköpostiviesti osoittaa selvästi, että ylempi johto on luonut kulttuurin, jonka tarkoituksena on tavoitella naurettavia monimuotoisuustilastoja, jotka ovat ilmeisen mahdottomia saavuttaa.

”Tämä kulttuuri ulottuu laittomien käskyjen antamiseen”, RAF:n lähde lisäsi.

Vuoden 2010 tasa-arvolain mukaan on laitonta syrjiä palkkauksessa suojattujen ominaisuuksien, kuten sukupuolen, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai rodun perusteella.

