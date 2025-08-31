Britannia: Laittomasti maassa oleville veronmaksajien laskuun kursseja kukka-asetelmista

Opetukseen kuuluu myös muun muassa kakun koristelu ja ilmapallotaiteilu.

Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriö pyrkii värväämään opettajia pitämään laittomille maahanmuuttajille erilaisista osaamisista askartelukursseja.

Työpaikkailmoituksessa oli lukenut, että hakijoiden on osattava ”edistää ja suunnitella tarpeen mukaan, ja pidettävä työpajoja oleellisista luovista taidoista, kuten kukka-asetelmista, kakun koristelusta, ilmapallotaiteilusta ja taide, sekä askartelutoimista vastaten asukkaiden tarpeita ja sopimuksenmukaisia vaatimuksia.”

Paikkaan valitut tulevat nauttimaan ilmoituksen mukaan 31 585 punnan vuosipalkasta. Maksajana toimivat luonnollisesti brittiläiset veronmaksajat.

Edustaja Mitie -yrityksestä, jonka sisäministeriö palkkasi etsimään tarvittavat opettajat, sanoi toiminnan järjestämisen tukevan”pidätettyjen ihmisten ruumiillista ja henkistä hyvinvointia” ja että ne ovat ”osa sopimuksellisia velvollisuuksiamme.”

Maahanmuuttoministeri Seema Malhotra, ohjeisti sittemmin Mitietä poistamaan mainokset työpaikoista The Sun -lehden ensimmäisenä raportoitua suunnitelmista palkata askarteluopettajia Heathrowin säilöönottokeskukseen.

Lähde: Breitbart

