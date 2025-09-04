Britannia: Pääministeri Starmer ei halua siirtolaishotellia naapuriinsa – mutta kansalaisten takapihoille kyllä

Britannian pääministeri Keir Starmer sanoo ymmärtävänsä kansalaisten huolen – mutta ei muuta politiikkaa, jota ei hyväksyisi omalla asuinalueellaan.”

BBC Radio 5 Liven haastattelussa Keir Starmer sanoi ymmärtävänsä, että maahanmuutto on “todella vakava kysymys” ja että rajavalvontaa on vahvistettava. Hän totesi olevansa päättäväinen puuttumaan niin laittomiin rajanylityksiin, turvapaikanhakijoiden hotellimajoituksiin kuin palautuksiinkin.

Kun häneltä kysyttiin, hyväksyisikö hän hotellin muuttamisen siirtolaisten majoituspaikaksi oman kotinsa lähelle, Starmer vastasi:

“Paikalliset ihmiset eivät yleensä halua näitä hotelleja omille asuinalueilleen – enkä minäkään. Olen tässä asiassa täysin heidän kanssaan samaa mieltä.”

Pääministeri on ilmoittanut haluavansa lopettaa siirtolaishotellien käytön aiemmin kuin hallituksen alkuperäinen tavoitevuosi 2029, mutta ei ole sitoutunut uuteen aikatauluun. Hänen mukaansa hotellit tulisi “tyhjentää” ja hän ymmärtää, miksi asia herättää huolta.

Tällä hetkellä yli 32 000 turvapaikanhakijaksi ilmoittautunutta henkilöä asuu veronmaksajien kustannuksella yli 200 hotellissa ympäri Britanniaa. Hallitus on kuitenkin puolustanut käytäntöä vedoten siihen, että turvapaikanhakijoiden majoittaminen on lakisääteinen velvollisuus, vaikka se olisi ristiriidassa paikallisten toiveiden kanssa.

Kesällä Eppingissä nousi valtakunnallista huomiota saanut tapaus, kun hotellissa majoittunutta laittomasti maassa oleskellutta etiopialaista syytettiin 14-vuotiaan tytön seksuaalisesta ahdistelusta. Paikallisen kunnan yritys sulkea hotelli kaatui oikeudessa, ja valitustie korkeimpaan oikeuteen estettiin. Päätöstä on arvosteltu, sillä pääkäsittelyn tuomarin on väitetty olleen sidoksissa työväenpuolueeseen ja maahanmuuttoa edistäviin järjestöihin.

Eppingin kunta aikoo silti jatkaa oikeustaistelua ja hakea pysyvää sulkemismääräystä. Tapauksen lopputuloksella voi olla laajempia vaikutuksia, sillä ainakin 19 muuta kuntaa suunnittelee vastaavia oikeustoimia siirtolaishotellien sulkemiseksi omilla alueillaan

Lähde: Breitbart

Lue lisää aiheesta: