Britannia pakottaa Caymansaaret hyväksymään homoliitot

Britannia ryhtyy poikkeuksellisiin keinoihin ja puuttuu merentakaisen alueensa Caymansaarten itsehallintoon. Emämaa kumoaa alueparlamentin päätöksen pitää avioliitto miehen ja naisen välisenä. Britannia aikoo viedä läpi alueella parlamentin enemmistön tahdon vastaisen säädösuudistuksen, jossa samaa sukupuolta oleville pareille annettaisiin mahdollisuus avioliittoa vastaavaan asemaan.

Englannissa, Walesissa ja Skotlannissa samaa sukupuolta olevien avioliitot hyväksyttiin vuonna 2014, mutta Britannian muiden alueiden avioliittokäytäntö ei muuttunut samalla päätöksellä. Pohjois-Irlannissa samaa sukupuolta olevien avioliitto tuli voimaan tammikuussa 2020. Britannian neljästätoista merentakaisesta alueesta viisi pitää avioliittoa yhä miehen ja naisen välisenä: Anguilla, Brittiläiset Neitsytsaaret, Caymansaaret, Montserrat sekä Turks- ja Caicossaaret. Kaikki ovat Karibialla sijaitsevia itsehallintoalueita, joiden asukkaiden enemmistö on ei-valkoisia. Caymansaaret on noin 65 000 asukkaallaan alueista suurin.

Caymansaaret ja muut Britannian merentakaiset alueet tunnetaan suuresta itsehallinnostaan ja Britannian puuttuminen niiden sisäisiin asioihin on harvinaista. On erittäin harvinaista, että Caymansaarten kuvernööri asettaa voimaan alueparlamentin päätöksen vastaisia säädöksiä. Alueet ovat itsehallintonsa turvin kehittäneet selvästi omanlaiset säännöksensä, jotka tekevät Caymansaarista ja Brittiläisistä Neitsytsaarista merkittäviä offshore-pankkitoiminnan keskuksia. Caymansaaret lasketaan yleisesti veroparatiisiksi.

Caymansaarelainen vetoomustuomioistuin päätti marraskuussa 2019, että oli vastoin Britannian Bill of Rights -lakia ja Euroopan ihmisoikeussopimusta, että saarten parlamentti ei ollut päättänyt antaa samaa sukupuolta oleville pareille avioliittoa vastaavaa asemaa. Bill of Rights on hyväksymisestään vuonna 1689 lähtien ollut Britannian keskeisiä, perustuslaillisia säädöksiä ja Euroopan ihmisoikeussopimus on ollut Britannian hyväksymä kansainvälinen sopimus sen säätämisestä vuonna 1950 lähtien. Tästä huolimatta samaa sukupuolta olevien avioliitot astuivat voimaan Englannissa vuonna 2014, ei 1950-luvulla eikä 1600-luvulla.

Vetoomustuomioistuin vaati Britanniaa puuttumaan tilanteeseen marraskuussa 2019, mutta Britannian ulkoasiainvaliokunta totesi tuolloin vielä, että avioliittolain kaltaiset muutokset hoituvat parhaiten itsehallintoalueiden omissa parlamenteissa, oikeusjärjestelmissä ja prosesseissa. Kun Caymansaarten parlamentti 29. heinäkuuta 2020 hylkäsi avioliittolain muuttamisen, Caymansaarten hallitus ja oikeusministeri (Attorney General) totesivat parlamentin päätöksen perustuslain vastaiseksi. Oikeusministeri on kuvernöörin nimittämä viranhaltija. Parlamentin päätöksen jälkeen Caymansaarten kuvernööri Martyn Roper neuvoi Boris Johnsonin konservatiivisen enemmistöhallituksen merentakaisista alueista vastaava ministeriä, paronitar Liz Suggia, antamaan hänelle Lontoosta valtuudet saattaa laki voimaan ilman saarten parlamentin hyväksyntää.

Caymansaaret on Britannian merentakainen alue, jolla on itsehallinto sisäisissä asioissaan. Niistä vastaa Caymansaarten parlamentti, joka valitaan demokraattisissa vaaleissa, jotka on pidetty viimeksi vuonna 2017. Saarten kuvernööri edustaa Britanniaa ja vastaa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Hänet nimittää monarkki Britannian hallituksen ehdotuksesta. Kuvernöörin toimialaan kuuluu saarten kansainvälisistä velvoitteista huolehtiminen, ja sen nojalla kuvernööri katsoi velvollisuudekseen puuttua Caymansaarten lakiin, joka oli todettu kansainvälisten sopimusten vastaiseksi.

Uutta kumppanuuslakia luonnostellaan 31. elokuuta asti ja kuvernööri aikoo saattaa uuden lain voimaan syyskuussa.

Lähteet: HE The Governor – Cayman Islands