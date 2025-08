Britannia taistelee maahanmuuttajien väkivaltaa vastaan – ninjamiekat kielletään

Viime perjantaina tuli voimaan uusi brittiläinen aselaki, joka kieltää niin sanottujen ninjamiekkojen myynnin ja hallussapidon. Samaan aikaan sisäministeriö ilmoitti, että heinäkuuhun kestäneen asearmahduksen aikana on luovutettu yli 1 000 asetta, kertoo Reuters.

Kampanjan taustalla on veitsiväkivallan lisääntyminen Britanniassa. Englannissa ja Walesissa veitsirikollisuus on virallisten tilastojen mukaan lisääntynyt 87 prosenttia kymmenessä vuodessa. Vuonna 2024 ilmoitettiin 54 587 veitsiin liittyvää rikosta, mikä on kaksi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna ja yksi Euroopan korkeimmista luvuista.

Viime vuoden heinäkuun 29. päivänä maa järkyttyi Southportissa tapahtuneesta verisestä puukotuksesta, jossa afrikkalainen Axel Rudakubana hyökkäsi Taylor Swift -aiheiseen lapsille suunnattuun tanssitapahtumaan. Kolme tyttöä sai surmansa ja 10 muuta ihmistä loukkaantui.

Tämän seurauksena hallitus on ottanut käyttöön useita uusia toimenpiteitä, kuten tiukemmat ikärajatarkastukset puukkojen ostamiseen. Se on myös ottanut käyttöön varoituksia sosiaalisen median alustoille aseiden levittämisestä annettavista sakoista ja kieltänyt suuret veitset kuten machetet – ja nyt myös ninjamiekat.

Ninjamiekkojen kielto on osa niin sanottua Ronanin lakia, joka on nimetty 16-vuotiaan Ronan Kandan mukaan, joka puukotettiin kuoliaaksi juuri tällaisella miekalla vuonna 2022.

Kampanjan johtaja Martin Cosser, jonka poika murhattiin veitsellä kaksi vuotta sitten, on aiemmin kertonut Reutersille, että kyse ei ole vain aseesta itsestään vaan ”tunnepohjaisista ajureista”, jotka saavat ihmiset kantamaan veistä.

Kampanjakuukauden aikana viranomaiset ovat kannustaneet nuoria luovuttamaan aseita erityisiin keräysastioihin tai liikkuvaan yksikköön, jota käytetään myös Notting Hillin karnevaaleilla myöhemmin elokuussa. Vielä ei ole selvää, jatketaanko veitsien luovutusarmahdusta heinäkuun jälkeen.

Lähde: Reuters

Lue lisää aiheesta: