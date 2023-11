Britannia: Transsukupuolinen akateemikko vähätteli naisiin kohdistuvaa väkivaltaa – nimitetty laatimaan uudistettuja eettisiä ohjeita terapeuteille

Avoimen yliopiston filosofian professori, nykyisin nimeltään ”Sophie Grace Chappell” on nyt keskeisessä asemassa ydinryhmässä, jonka tehtävänä on muokata Britannian neuvonta- ja psykoterapiayhdistyksen (BACP) kansallisia eettisiä puitteita, kertoi Daily Mail. Chappellilla ei ilmeisesti ole virallisesti pätevyyttä psykoterapian tai neuvonnan alalla.

Uutiset hänen roolistaan herättivät terapeuteissa kritiikkiä. James Esses, Thoughtful Therapists -järjestön – toinen perustaja, johon kuuluu kliinisiä psykologeja ja psykoterapeutteja eri puolilta Britanniaa ja Irlantia, jotka ovat yhteisesti huolissaan sukupuoli-identiteetti-ideologian vaikutuksesta lapsiin ja nuoriin, sanoi, että ”Chappellin ei pitäisi olla lähelläkään terapeuttisen etiikan suunnittelua”.

Eräs nimeltä mainitsematon naispuolinen neuvonantaja kertoi Daily Mailille: ”Professori Chappell on täysin sopimaton päättämään siitä, millainen eettisen kehyksemme pitäisi olla. Pelkään, että tämä henkilö lisää sukupuoli-ideologian ammatillisiin ohjeisiimme.”

Chappell herätti arvostelijoiden närkästyksen ensimmäisen kerran vuonna 2021, kun hän sanoi Radio Scotlandin haastattelussa juontaja Kaye Adamsille, että ”ei olisi mitään väliä, jos sukupuolinäkökulman määrittelyä koskeva politiikka johtaisi ”pieneen piikkiin” naisten murhissa tai raiskauksissa”.

”Mielestäni voimme oikeutetusti hylätä sen pelotteluna. Sillä ei ole väliä… Sillä ei olisi väliä, jos näissä tilastoissa olisi pieni piikki”, Chappell sanoi.

Verkkoyhteisö Mumsnetissä naiset keskustelivat Chappellin kommenteista ja reaktiot vaihtelivat vihasta järkytykseen.

”Sophie nauroi, kun hän esitti väitteensä, ja sitten hän höpisi ihmisoikeuksista unohtaen ilmeisesti, että naisillakin on ihmisoikeudet, joista yksi on olla tulematta murhatuksi”, eräs kommentoija sanoi.

Toiset taas ilmaisivat närkästyksensä X:ssä (entinen Twitter). Jotkut viittasivat Chappellin tapaan pukeutua nuorta tyttöä muistuttavaan tyyliin.

Chappellin käyttämissä puseroissa ja hameissa on yhtäläisyyksiä pornografian lajityypin kanssa, jossa miehet pukeutuvat ja teeskentelevät olevansa pikkutyttöjä. Joissain tapauksissa miehet harjoittavat ”sissifikaatiota” (pakotettua feminisaatiota) julkisesti ja tallentavat vuorovaikutustaan muiden kanssa eräänlaisena käyttäjien tuottamana pornografiana.

Vuonna 2022 julkaistussa artikkelissa, joka käsitteli ”transsukupuolisuutta” ja ”aikuistumista”, Chappell kirjoitti: ”Salaa vietetty aika naisellisesti pukeutuneena oli aikaa pois julkisesta [sic] maskuliinisuudesta. Ja se oli aina valtava helpotus. Maskuliinisesti pukeutuminen oli henkistä väsymystä: se sai minut tuntemaan itseni väsyneeksi, rumaksi, rajoittuneeksi, loukkuun jääneeksi, tukahdutetuksi, kömpelöksi, vääräksi. Se tuntuu vieläkin. Mutta naisellinen pukeutuminen oli yksinkertaisesti ihanaa: se toi minulle seesteisen, rauhallisen, onnellisen, rennon, leijuvan euforian tunteen, jota mikään muu ei antanut minulle, yksinkertaisen ja suoraviivaisen viattoman lapsenomaisen ilon; vain oikean tunteen. Se tekee sen vieläkin.”

Chappell lisäsi, että feminismin tulevaisuuden tulisi hänen mielestään keskittyä sellaisiin käsitteisiin kuin ”elä ja anna elää”, ”leiki kiltisti”, ”rakkaus on kaikki mitä tarvitset”, ja sanoi, että hänen mielestään naisten ei pitäisi ”kieltää tai tuomita yhtään mitään, ellei todella ole pakko”.

Kesäkuussa 2020 Chappell kirjoitti avoimen kirjeen vastauksena tunnetun kirjailijan JK Rowlingin esseeseen, jossa hän käsitteli huolenaiheitaan sukupuoli-identiteettiliikkeen suhteen. Siinä Chappell kiistää hänen ilmaisemansa huolenaiheet, jotka liittyvät turvakysymyksiin, ja puoltaa sukupuolen itseidentifiointia.

”Ehkä te, neiti Rowling, ajattelette, että on olemassa jotain synkkää ja kauheaa – ja hirviömäistä transnaisissa? Näytätte tosiaan asettaneen meidät uhkaksi”, Chappell kirjoitti. ”Trans-ihmiset ovat yksi maailman eniten syrjityistä ryhmistä!”

Hän jatkoi sen kannan horjuttamista, että miesten pääsyn salliminen naisten intiimeihin tiloihin aiheuttaisi haittaa. ”Kaikenlaisten naisten pitäisi olla ja tuntea olonsa turvalliseksi julkisissa vessoissa. Totta kai heidän pitäisi. Kaikkien pitäisi! Mutta transnaiset eivät yksinkertaisesti ole uhka naisten turvallisuudelle”, Chappell valisti.

”Jos googletamme tarpeeksi kovasti, voimme löytää huonoja anekdootteja transnaisista, jotka hyökkäävät toisten naisten kimppuun vessoissa. Iltapäivälehdet käyttävät tällaisia anekdootteja aina, kun se on mahdollista, ja niin tekevät myös eräät transsympaattiset feministit. Mutta anekdootit eivät ole tietoa.”

Sitten hän suositteli, että JK Rowling etsisi koulutusmateriaalia trans-aktivistijärjestöltä, joka luo ”transsukupuolisten työkalupakkeja”.

Aiemmin Timothy Chappellina tunnettu mies alkoi väittää identifioituvansa naiseksi vuonna 2014 mentyään naimisiin naisen kanssa ja tultuaan neljän tyttären isäksi.

Hänet on tunnettu myös nimellä Christian Sophie Grace Chappell, ja hän toimi vuosina 2015-2018 British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP) -järjestön johtajana.

Chappell ei kuitenkaan ole ainoa trans-identtinen mies, jolla on ilmeinen mieltymys ikääntymiseen ja sissifikaatioon ja joka on ollut yhteydessä BACP:hen.

Kuten Reduxx on aiemmin uutisoinut, Tavistockin sukupuoli-identiteettiklinikan merkittävä psykologi on vaatinut ”ikäleikkien”, ”infantilismin” ja ”sissifikaation” normalisoimista. Tohtori Christina Richards, trans-identifioitunut mies ja BACP:n akkreditoima psykoterapeutti, on vastuussa julkaisuista, jotka pyrkivät brändäämään äärimmäiset fetissit ”uusiksi seksuaalisuuksiksi”.

Vuonna 2013 Richards oli mukana kirjoittamassa seksuaalisuutta ja sukupuolta käsittelevää ammatillista opasta yhteistyössä Meg John Barkerin, avoimen yliopiston psykologian lehtorin kanssa. Kirjoituksessa Richards sijoittaa äärimmäiset ja väkivaltaiset seksuaaliset käytännöt samalle spektrille heteroseksuaalisuuden, homoseksuaalisuuden ja biseksuaalisuuden kanssa.

Oppaassa Richards esittelee ikäleikin, jossa ”aikuinen identifioituu vauvaksi tai pikkulapseksi, ja se tunnetaan myös nimellä ”adult baby”/”diaper lover ”(ABDL eli niin kutsuttu aikuisvauva-fetismi) tai infantilismi. Siinä voi olla seksuaalinen aspekti, joka liittyy nöyryytykseen”.

