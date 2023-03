Britannia: ”Transsukupuolisille” lapsille tarkoitettu Tavistock-klinikka suljettiin Lontoossa – todettiin vaaralliseksi ja aiheutti korjaamatonta vahinkoa

”Transsukupuolisille” lapsille tarkoitettu Tavistock-klinikka suljettiin heinäkuussa 2022 jouduttuaan laajamittaisen oikeustoimen kohteeksi. Kaikkiaan noin 1 000 perhettä liittyi lääketieteellisestä huolimattomuudesta nostettuun kanteeseen. Myös klinikan monet lääkärit ovat nyt kertoneet kokemuksiaan GIDS-palvelun toiminnasta.

Britannian julkisen terveydenhuoltojärjestelmän (NHS) GIDS-palvelu (Sukupuoli-identiteetin kehittämispalvelu) ylläpitää maassa valtakunnallisesti toimivaa terveysklinikkaa, joka oli erikoistunut työskentelemään ”sukupuoli-identiteettiongelmaisten” lasten kanssa, joilla on muun muassa sukupuolidysforia. Vaikka se toimi Tavistock and Portman NHS Foundation Trustin toimipisteessä, se oli NHS Englannin tilaama ja vastaanotti potilaita eri puolilta Britanniaa. Se oli ainoa alle 18-vuotiaille tarkoitettu sukupuoli-identiteettiklinikka Britanniassa, ja siitä on kiistelty paljon.

NHS sulki kiistellyn GIDS-palvelukeskuksen 29.07.2022, joka auttoi nuoria muuttumaan transsukupuolisiksi, sen jälkeen, kun se katsottiin ”vaaralliseksi lapsille”.

NHS Englannin heinäkuussa 2022 ilmoittama päätös sai myönteisen vastaanoton joiltakin palvelun entisiltä käyttäjiltä, jotka kokivat saaneensa sopimatonta neuvontaa ja hoitoa. Päätös johti Lontoossa sijaitsevan Tavistock-keskuksen sulkemiseen. Sen sijaan nuoret, jotka uskoivat olevansa transsukupuolisia, siirrettiin alueellisiin keskuksiin, joiden hoidossa noudatetaan ”kokonaisvaltaisempaa” lähestymistapaa, johon kuuluu myös muiden mielenterveys- tai lääketieteellisten ongelmien tarkastelu.

Keira Bellille määrättiin murrosiän estolääkkeitä keskuksessa, kun hän oli vasta 16-vuotias. Myöhemmin hän lopetti transprosessin ja oli tyytyväinen päätökseensä. 25-vuotias Bell sanoi: ”Olen aivan haltioissani. Se tarkoittaa, että monet lapset säästyvät siltä tieltä, jonka minä valitsin. Se olisi pitänyt tehdä paljon aikaisemmin. Luulin, että tämä oli tie, joka minun piti kulkea (siirtyminen toiseen sukupuoleen), mutta oikeasti tarvitsin vain mielenterveystukea ja terapiaa.”

Transprosessin lopettanut Bell sanoi, että Tavistockin lääkärit siirtyivät määräämään murrosiän estolääkkeitä ongelmanuorille aivan liian nopeasti, kun sen sijaan heidän olisi pitänyt antaa mielenterveystukea ensin. ”Tässä on kyse lapsista, lasten lääkitsemisestä sen perusteella, että tiedetään, että he tuntevat tietyllä tavalla”, hän sanoi. Hän lisäsi, että tällaisessa tilanteessa oleville lapsille olisi pitänyt tarjota mielenterveystukea murrosiän estolääkkeiden sijaan, jotta heidät olisi voitu palauttaa todellisuuteen. ”He sotkevat lasten elämän, Tavistockin ihmisten pitäisi hävetä itseään”, hän lisäsi.

Päätös keskuksen sulkemisesta on seurausta lastentautien erikoislääkäri Hilary Cassin väliarvioinnista, jossa varoitettiin, että Tavistockin lääkäreitä painostettiin ottamaan sukupuoli-identiteettiä ”kyseenalaistamaton myönteinen lähestymistapa” sen sijaan, että he olisivat käyneet läpi normaalin kliinisen arviointiprosessin nuorten kanssa. Riippumatonta tarkastusta johtanut Cass totesi aiemmin vuonna 2022, että klinikka, joka on ainoa sukupuoli-identiteettipalvelujen tarjoaja nuorille Englannissa, ei ollut turvallinen tai toteuttamiskelpoinen pitkän aikavälin vaihtoehto.

Following the @NHSEngland announcement on a new regional model for gender care, you can find further information and answers to common questions on our website: https://t.co/tylU46xTZ4 — Tavistock and Portman NHS Foundation Trust (@TaviAndPort) July 28, 2022

NHS Englanti tilasi Cassin auditoinnin vuonna 2020 sen jälkeen, kun hän oli huolestunut siitä, että kliinisen päätöksenteon tueksi oli ”niukasti ja epämääräistä näyttöä”, mikä johti murrosiän estolääkkeiden antamiseen jopa 10-vuotiaille lapsille. Huolta oli herättänyt Tavistock and Portman NHS Foundation Trustin ylläpitämään sukupuoli-identiteetin kehittämispalveluun (GIDS) tehtyjen hakemusten jyrkkä kasvu – yli 5 000 hakemusta vuosina 2021-2022 verrattuna 250 hakemukseen kymmenen vuotta aiemmin – sekä pitkät jonotuslistat.

NHS Englannin tiedottaja totesi, että ”huomattavan monilla lapsilla on myös persoonallisuushäiriöitä, muita mielenterveyden tarpeita ja riskikäyttäytymistä, jotka vaativat erityistä huomiota ja joita on ymmärrettävä paremmin”. Tohtori Cass suositteli yhden palveluntarjoajan mallista luopumista, koska hän oli huolissaan siitä, että lääkärit voisivat liian nopeasti vahvistaa lapsen uuden identiteetin tutkimatta muita mielenterveys- tai lääketieteellisiä ongelmia.

Lobbaajaryhmä Women’s Rights Network ilmaisi tuolloin tyytyväisyytensä Tavistock & Portman NHS Foundation Trustin sukupuoli-identiteetin kehittämispalvelun sulkemiseen. WRN:n tiedottaja Heather Binning sanoi: ”Yksikään lapsi ei synny väärään kehoon, eikä ketään lasta pitäisi asettaa lääketieteelliseen hoitoon, joka vahingoittaa hänen terveyttään, hedelmällisyyttään ja seksuaalista toimintakykyään.”

”On skandaali, että tämän klinikan on annettu jatkaa toimintaansa niin pitkään lukuisista varoitusmerkeistä huolimatta. Tietolähteet paljastavat, että sukupuolidysforian vuoksi lähetettyjen tyttöjen ja nuorten naisten määrän 5 000 prosentin kasvu ja Keira Bellin kaltaisten transsukupuolisten ihmisten todistukset ovat kaikki selviä todisteita siitä, että jokin oli pahasti vialla. Pelkäämme, että Cassin raportin kaikki tulokset ovat kauhistuttavia”, Binning sanoi vuonna 2020.

Sukupuoliklinikka joutui laajamittaisen oikeustoimen kohteeksi 2022

Elokuussa 2022 Tavistockin sukupuoliklinikka joutui laajamittaisen oikeustoimen kohteeksi, kun nuoret väittivät, että heidät pakotettiin käyttämään mahdollisesti heidän koko elämänsä tuhoavia murrosiän estolääkkeitä.

Asianajajat arvioivat, että noin 1 000 perhettä liittyi lääketieteellisestä huolimattomuudesta nostettuun kanteeseen, jossa esitettiin, että haavoittuvassa asemassa oleville lapsille tehtiin väärä diagnoosi ja heidät määrättiin vahingolliselle hoitokuurille.

He syyttivät Tavistock and Portman NHS Trustin sukupuoli-identiteetin kehittämispalvelua (GIDS) useista hoitovelvollisuuden laiminlyönneistä.

Niihin sisältyi väitteitä siitä, että se määräsi umpimähkään murrosiän estolääkkeitä, joilla oli haitallisia sivuvaikutuksia, ja että se suhtautui transsukupuolisiksi identifioituviin lapsiin ”myöntävästi ja ilman minkäänlaisia lisäkysymyksiä”.

Tavistock-klinikka oli ”trans-tehdas”

Tavistockin lastenklinikan entisen psykiatrin mukaan jo kolmevuotiaiden lasten vanhemmat keksivät tarinoita, joiden mukaan heidän lapsensa olivat ”transsukupuolisia”.

Tohtori Az Hakeem työskenteli kiistanalaisella NHS-klinikalla 12 vuotta vuoteen 2012 asti ja sanoi ilmaisseensa huolensa henkilökunnan noudattamista menettelyistä, joita hän kutsui ”hulluiksi”. Hän kuvaili Tavistockia ”trans-tehtaaksi”.

”Tänne tuli kolmevuotiaita lapsia… Näin vanhempia, joilla oli poika, mutta jotka halusivat hänet tytöksi, tai päinvastoin… Vanhemmat sanoivat: ’Johnny ei koskaan näyttänyt pojalta, joten muutimme hänen nimensä ja laitoimme hänelle peruukin'”, hän sanoi Telegraphin mukaan.

”Muistan sanoneeni heille, että se oli hulluutta. Se, mitä teimme, oli hulluutta. He ovat lapsia. He ovat vain kolmevuotiaita lapsia”, Hakeem muisteli.

Tohtori Hakeem sanoi, että surevat vanhemmat, jotka olivat menettäneet lapsensa ja tulleet sitten uudelleen raskaaksi, olivat klinikalla yliedustettuina.

Hän vertasi vanhempien käyttäytymistä Münchausenin tautiin, jossa hoitaja keksii oireita luodakseen illuusion, että lapsi on ”sairas”, ja kutsui sitä ”Transhausen by proxy” -taudiksi.

Hakeemin kommentit tulivat julkisuuteen sen jälkeen, kun paljastui, että ainakin 15 alle nelivuotiasta lasta on ohjattu kiistellylle klinikalle kahden viimeisen vuoden aikana. Vuosien 2021 ja 2022 välillä lähetettiin vastaava määrä viisivuotiaita.

Tavistock-klinikan sukupuoli-identiteetin kehittämispalvelu (GIDS) oli maan ainoa lapsille suunnattu sukupuoli-identiteettipalvelu.

NHS:n asiakirjoista käy myös ilmi, että yhteensä yli 5 000 lasta ohjattiin Tavistockiin kahden viime vuoden aikana, koska he olivat huolissaan siitä, että heidän sukupuoli-identiteettinsä ei vastannut heidän biologista sukupuoltaan.

Vain puolet lähetteistä koski yli 15-vuotiaita lapsia.

Klinikka määräsi murrosiän estolääkkeitä teini-ikäiselle lapsuudessa ihailemansa Tuomas Veturi -lastenohjelman hahmon perusteella

Tarkkasilmäinen tohtori David Bell, 72, ottaa potilaita vastaan yksityisessä vastaanottohuoneessaan Finchley Roadilla Tavistock-klinikan lähistöllä. Psykiatri ja psykoanalyytikko työskenteli yli kaksikymmentä vuotta tällä klinikalla, mutta ei koskaan GIDS-palvelussa ”transnuorten” parissa. Hän on se, joka nosti jutun julkisuuteen. Kesällä 2018 ilmiantajaksi esittäytyvä ammatinharjoittaja kirjoitti omasta aloitteestaan sairaalan johdolle tulenarkaa raporttia. Siinä hän huomauttaa yhteenveto-ohjauksesta, joka johtaisi murrosiän estolääkkeiden liian nopeaan määräämiseen.

Bellin asiakirja perustuu sisäisiin todistuksiin: kymmenen GIDS-klinikkalääkäriä otti vuoden 2018 alussa yhteyttä tähän kokeneeseen lääkäriin eli lähes kolmannes Lontoon hoitotiimistä – palvelulla on sivuliike myös Leedsissä, Pohjois-Englannissa. ”He kaikki kertovat minulle samanlaisia huolenaiheita”, Bell sanoo. ”Heidän mielestään nuoria on painostettu ottamaan murrosiän estolääkkeitä ilman, että heidän sosiaalista tai psykologista tilannettaan on tutkittu riittävästi ja ilman riittävää tietoa näiden lääkkeiden käytön seurauksista. Olen kuullut tapauksista, joissa potilas on ohjattu endokrinologiaan jo yhden GIDS:n tapaamisen jälkeen”, hän kertoo.

Tohtori Bell väittää myös, että monet nuoret potilaat kärsivät erilaisista psykologisista häiriöistä, kuten masennuksesta, ja monilla on autistisia häiriöitä. Lopuksi hän on edelleen vakuuttunut siitä, että jotkut nuoret ovat erehtyneet tunteistaan ja että he eivät ole transsukupuolisia vaan homoseksuaaleja: ”Minulle uskoutuneet lääkärit ovat sitä mieltä, että joillakin potilailla hämmennys ei liity sukupuoleen vaan seksuaaliseen suuntautumiseen. Kun he ilmaisivat epäilyksensä esimiehilleen, he jäivät huomiotta. Trans-ihmiset vaativat kuitenkin, että heihin kuuluvat heteroseksuaalit, homoseksuaalit, lesbot ja biseksuaalit.” Bell ei kuitenkaan kaunistele sanojaan: ”Sen sijaan, että GIDS-palvelu olisi ollut neutraali, niin se pakotti potilaat puolustamaan itseään (omaksumaan uuden sukupuolensa), transideologiat indoktrinoivat sen.”

Psykologi Kirsty Entwistle työskenteli vuosina 2017-2018 Leedsin toimipisteessä. Hän sanoo jättäneensä palvelun ennenaikaisesti, koska hänen kokemuksensa vaivasivat häntä. Hän ei uskoutunut tohtori Bellille, mutta kuusi kuukautta lähdön jälkeen hän lähetti avoimen kirjeen Polly Carmichaelille, joka on ollut GIDS:n johtaja vuodesta 2009, ja ilmaisi huolensa hoidon laadusta. ”Muistan erään kollegan kanssa käydyn kiistan teini-ikäisestä tytöstä, joka sanoi olevansa poika”, hän kertoo. ”Kollega oli valmis määräämään murrosiän estolääkkeitä, mutta minä vastustin sitä. Päädyimme väittelemään siitä, että potilas oli lapsena ihastunut Tuomas Veturiin (lastenohjelman animaatiohahmoon). Miten on edes mahdollista perustaa kliininen päätös Tuomas Veturi -lastenohjelman hahmoon? Johto ei tukenut minun näkemystäni.”

Lähde: Express.co.uk, Times, Daily Mail, Le Monde, FDS