Britannia: Vahvasti seksuaalisuutta korostava drag queen kilpailee BBC:n perheystävällisessä julkkisten MasterChef -ohjelmassa

BBC:n kutsuttua Celebrity MasterChef -ohjelmaan ”vahvasti seksualisoidun” drag queenin aiheutti rajua kritiikkiä.

Cheryl Hole, joka osallistui RuPaul’s Drag Race UK:n debyyttisarjaan vuonna 2019, esiintyi viime keskiviikon jaksossa, jossa hänet pudotettiin kilpailusta.

On kuitenkin käynyt ilmi, että Hole, jonka oikea nimi on Luke Underwood-Bleach, on aiemmin käyttänyt kiisteltyä termiä ”terf” – transsukupuolta poissulkeva radikaalifeministi, jota pidetään herjauksena sukupuolikriittisiä näkemyksiä edustavia kohtaan – ja esiintynyt lasten edessä Camp Bestival -festivaalilla Dorsetissa vuonna 2021.

BBC:tä on nyt kritisoitu täysin sopimattomasta lisäyksestä MasterChefiin, jota monet perheet katsovat ja joka esitetään ennen lapsille sopivan katseluajan päättymistä.

Hole kilpaili muun muassa R&B-laulaja Jameliaa, GoCompare-mainoksista tunnettua tenoria Wynne Evansia, Page 3 -mallista muuttunutta poptähteä Samantha Foxia ja Rudimental-yhtyeen DJ Locksmithia vastaan.

Lucy Marsh, joka on tutkinut drag queenejä Family Education Trust -järjestölle, sanoi: ”Se on täysin sopimatonta, koska MasterChef on perheohjelma, eikä drag ole missään tapauksessa perheystävällistä – se on erittäin seksualisoitua, marginaalista, vain aikuisille suunnattua viihdettä.”

Brendan Clarke-Smith, konservatiivien kansanedustaja, sanoi: ”Olen selvästi eri mieltä termin ’terf’ käytöstä. Cheryl Holen pitäisi ottaa huomioon, että heidän arvostelijansa eivät halua mitätöidä heitä kokonaan, kuten monet sukupuoli-ideologiaa kannattavat tahot tekevät sukupuolikriittisiä näkemyksiä edustaville.”

”Suvaitsevaisuuden ja monimuotoisuuden on koskettava kaikkia laillisia näkemyksiä.”

Helen Joyce, kirjailija ja Sex Matters -kampanjaryhmän edunvalvontajohtaja, twiittasi: ”Cheryl Hole”, ymmärrätkö? Ei ole muuta väestöryhmää kuin naiset, joita valtion yleisradioyhtiö – josta kaikkien, joilla on televisio, on lain mukaan maksettava – olisi valmis loukkaamaan ja halventamaan.”

”Cheryl Hole”, geddit? There’s no demographic other than women that the state broadcaster – which everyone who has a TV must pay for, by law – would be so willing to insult and demean. https://t.co/ppOAnhNe5D

— Helen Joyce (@HJoyceGender) August 17, 2023