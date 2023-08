Britannia: Viraalivideo autistisen teinin pidätyksestä – tyttö sanoi ”naispoliisin näyttävän lesbolta, kuten mummikin”

Video, jossa väitetään autistisen teini-ikäisen olevan pidätetty Britanniassa vihapuheesta ja jonka poliisit raahasivat ulos kotoaan, koska hänen väitetään sanoneen naispoliisin näyttävän lesbolta kuten hänen isoäitinsäkin, on herättänyt närkästystä verkossa.

Alun perin teini-ikäisen äidin TikTokiin julkaisema ja sittemmin X:ssä yli 2 miljoonaa kertaa katsottu video näyttää ainakin kuusi West Yorkshiren poliisia saapumassa yksityisasuntoon, jossa teini-ikäinen pidätettiin.

Videolla nähtiin, kuinka häntä raahattiin poliisiautoon huomattavan hädissään.

Äidin mukaan autismista kärsivä teini sanoi ohimennen äidilleen, että yksi poliiseista näytti lesbolta, kuten hänen isoäitinsäkin.

Kuvamateriaalissa näkyi poliisien ja teini-ikäisen perheen välinen riita hänen kotonaan Leedsissä, jossa teini-ikäisen nähtiin kyyristelevän portaiden alla ja hakkaavan seiniä hädissään.

Hänen äitinsä kertoi poliiseille, mukaan lukien naispoliisille, jolle väitetty huomautus oli osoitettu, että hänen lapsensa on vammainen.

”Hän on autistinen!” äiti kertoi poliisille, johon loukkaantunut naispoliisi vastasi: ”En välitä”, ja ilmoitti perheelle, että teini pidätettiin.

”Hänen isoäitinsä on lesbo. Hän on naimisissa naisen kanssa. Hän ei ole homofobinen”, äiti vakuutteli.

Loukkaantuneen poliisin nähtiin puristavan kätensä nyrkkiin.

”Hän ei kohdistanut sitä poliisiin. Se ei ole homofobinen huomautus. Hän sanoi: ’Luulen, että hän on lesbo kuten mummikin'”, äiti lisäsi.

Tämän jälkeen poliisit tarttuivat tyttöön, jonka kuultiin huutavan ja kiljuvan, ja raahasivat hänet ulkona olevaan poliisiautoon.

”Selitin heille myös, että hänellä on vakava skolioosi ja vääntynyt selkäranka. Jos he vetävät tyttöä käsivarsista, se aiheuttaa hänelle äärimmäistä kipua hartioissa”, äiti kirjoitti videollaan.

Teinin äidin Lisa Rozyckin maanantaina julkaisemien Facebook-viestien perusteella hänen tytärtään pidettiin vangittuna lähes vuorokauden ajan ennen kuin hänet vapautettiin ilman syytteitä.

”Poliisi on siis haastatellut tytärtäni ilman, että minä olen paikalla hänen huoltajanaan. Sen jälkeen hän oli 20 tuntia sellissä, koska hän oli sanonut, että poliisi muistutti häntä hänen lesbosta isoäidistään. Ja huomatkaa tämä – häntä ei ole syytetty, mutta hänet on vapautettu takuita vastaan ilman mitään ehtoja? Mitä se edes tarkoittaa? Tietääkö joku?” Rozycki kirjoitti.

Lähteistä ei ole pystytty tarkistamaan, miksi viranomaiset ylipäätään menivät kiinteistöön.

Useat konservatiiviset kommentaattorit ja aktivistiryhmät tuomitsivat yli-innokkaan poliisitoiminnan. Videota kommentoi jopa maailmanlaajuinen tenniksen supertähti Martina Navratilova, joka sanoi, että se näytti siltä kuin poliisi olisi ”tullut hulluksi”, ja vaati asianomaisten poliisien erottamista.

”Tämä on vietävä välittömästi ammattioikeudellisten valvontaviranomaisten käsiteltäväksi ja harkittava laittomia pidätyksiä koskevia toimia”, totesi Fair Cop -aktivistiryhmä, joka koostuu sukupuolikriittisistä lakimiehistä, poliiseista, kirjailijoista ja ammattilaisista, jotka vastustavat viranomaisten ”Isoveli valvoo-ylilyöntejä”.

”Tämä edustaa poliittisen ideologian vallassa olevien poliisivoimien pahinta mahdollista pahuutta. Laitonta, suhteetonta ja vihamielistä.”

”Emme tiedä, mitä tapahtui välittömästi ennen pidätystä tai välittömästi sen jälkeen – mutta tuntuu vaikealta nähdä, miten tämä olisi pelastettavissa. Videopätkä osoittaa lainvastaista ja vaarallista poliisitoimintaa”, aktivistiryhmä lisäsi.

”Tämä on kuvottavaa. Poliisi ahdistelee, pelottelee ja pidättää autistisen lapsen vain siksi, että hän sanoi, että hänen mielestään joku näyttää lesbolta. Heidän pitäisi olla nappaamassa oikeita rikollisia eikä kiusata lapsia”, huomautti David Kurten, entinen UKIP-poliitikko ja opettaja.

”Äitinä, jolla on autistinen tytär, jolla ei ole mitään ”suodattimia” ja jolla on samanlaisia oireita kuin tällä lapsella, tämä saa minut vapisemaan ja raivostumaan samanaikaisesti”, sanoi katolinen mediakommentaattori Caroline Farrow.

