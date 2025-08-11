Britannian hallituksen huippuekonomisti: Talouden tukeminen maahanmuutolla on kestämätöntä ja johtaa vakaviin ongelmiin

”Väite, jonka mukaan Britannia tarvitsee massamaahanmuuttoa pitääkseen yllä talouttaan ja anteliaita hyvinvointivaltioitaan, on perustavanlaatuisesti virheellinen ja luo todellisuudessa lisää taloudellisia ongelmia”, sanoo Britannian hallituksen taloustieteilijä.

Talousarviosta vastaavan viraston Office for Budget Responsibility (OBR) johtaja David Miles on kehottanut Britannian vasemmistohallitusta keskittymään työvoiman ulkopuolelle pudonneiden brittien uudelleen työllistämiseen sen sijaan, että se yrittäisi peittää ongelman miljoonien ulkomaalaisten maahantuonnilla.

Uusliberalistisen talousopin kannattajat ovat jo pitkään väittäneet, että syntyvyyden vähenemisen vuoksi massamuutto on välttämätöntä veropohjan luomiseksi, jotta ikääntyvälle väestölle luvatut hyvinvointi- ja terveydenhuoltoetuudet voidaan ylläpitää.

Miles totesi kuitenkin Telegraph-lehden kommenttien mukaan, että ”on vakavia ongelmia ajatuksessa, että nopeampi väestönkasvu voi johdonmukaisesti lievittää julkisen talouden ongelmia” ja että talouden laajentaminen massamuuton avulla ”ei ole kestävää”, kun otetaan huomioon, että maahanmuuttajat käyttävät myös sairaaloita, kouluja ja muita julkisia palveluja.

Huippuekonomisti arvioi, että nykysuuntausten perusteella ”Britanniaan pitäisi saapua 20 miljoonaa uutta nuorta ihmistä seuraavien 40 vuoden aikana, jotta huoltosuhde vakiintuisi nykyiselle tasolleen”. Tämä tarkoittaisi, että Britannian väkiluku olisi noin 100 miljoonaa vuoteen 2064 mennessä”.

Maahanmuuttajat rasittavat julkista taloutta – kuluttavat enemmän kuin maksavat veroja

OBR paljasti viime vuonna, että matalasti koulutetut maahanmuuttajat rasittavat välittömästi julkista taloutta, koska heidän terveydenhuoltoon ja muihin sosiaalisiin ohjelmiin kohdistuvat kustannuksensa ovat suuremmat kuin heidän suhteellisen vähäinen osuutensa veromaksuista.

Hallituksen ulkopuolinen elin laski, että matalan ammattitaidon omaavat maahanmuuttajat maksavat veronmaksajille 151 000 puntaa (173 500 euroa), kun he saavuttavat 66 vuoden eläkeiän, 500 000 puntaa (574 486 euroa), kun he ovat 80-vuotiaita, ja yli miljoona puntaa (1,4 miljoonaa euroa), jos he elävät 100-vuotiaiksi. Sitä vastoin keskimääräisen brittiläissyntyisen työntekijän nettolisäys julkiseen kassaan on 280 000 puntaa (321 712 euroa) 66-vuotiaana.

Miles huomautti myös, että vaikka suurten ulkomaalaismäärien maahantuonti voi johtaa kokonaistuotannon kasvuun, se ei heijasta kansalaisten todellista elintasoa, jota mitataan paremmin asukaskohtaisella BKT:llä.

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevat brittinuoret on saatava töihin

Sen sijaan, että OBR:n huippuekonomisti yrittäisi käyttää massamaahanmuuttoa taloudellisten ongelmien ratkaisemiseen, hallituksen pitäisi mieluummin pyrkiä kääntämään työelämän ulkopuolella olevien brittien suuntaus, joka hänen mukaansa on kasvanut jyrkästi kiinalaisen koronaviruksen aiheuttamien työsulkujen seurauksena.

”Niiden Britanniassa syntyneiden henkilöiden tulojen nostamisesta, jotka saattavat jäädä jatkuvasti keskimääräistä pienemmiksi, saatava verotuksellinen hyöty on yhtä suuri kuin se hyöty, joka saadaan siitä, että Britanniaan tulee ja sinne jää enemmän ihmisiä, joilla on keskimääräiset tai erityisesti selvästi keskimääräistä suuremmat tulot”, hän sanoi.

Miles viittasi erityisesti niiden nuorten määrään, jotka hakevat sairaus- tai työkyvyttömyysetuuksia välttääkseen työntekoa, ja totesi, että heidän paluunsa työelämään voisi tuoda huomattavia taloudellisia hyötyjä.

”On paljon näyttöä siitä, että erityisesti mielenterveys yleensä paranee, jos on töissä. Mielenterveysongelmat ovatkin olleet hyvin merkittävä tekijä sairauteen liittyvän työelämän ulkopuolella olemisen viimeaikaisen kasvun taustalla”, hän sanoi.

Työväenpuolueen pääministeri Keir Starmer myönsi aiemmin tänä vuonna pitämässään puheessa, että massamaahanmuuton lupaama taloudellinen ihmelääke ei ole toteutunut, ja totesi, että talouskasvu on ollut aneemista maan historian suurimman maahanmuuttomäärän keskellä. Starmer kuitenkin perääntyi lopulta puheestaan sen jälkeen, kun hänen vasemmistolainen kannattajakuntansa syytti häntä siitä, että hän toisti konservatiivien entisen kansanedustajan Enoch Powellin varoitusta, jonka mukaan Britanniasta on tulossa ”muukalaisten saari”.

Lähde: Breitbart

