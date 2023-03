Britannian hallitus ilmoittaa uusista valtuuksista laittomasti kanaalin kautta tulevien siirtolaisten pidättämiseen ja karkottamiseen

Britannian sisäministeri Suella Braverman totesi, että ”reilut ja kärsivälliset britit ovat saaneet tarpeekseen siitä, että heikolla turvapaikkalainsäädännöllä huijataan”. Tämä maksaa veronmaksajille yli 3 miljardia puntaa vuodessa, kun he joutuvat majoittamaan yli 180 000 turvapaikanhakijaa, joiden hakemukset ovat vireillä.

Britannian hallitus on ottanut käyttöön uuden lainsäädännön, jolla kielletään kaikkia laittomasti maahan saapuvia henkilöitä hakemasta turvapaikkaa. Tällä tavoin pyritään vähentämään laittomien siirtolaisten ennätyksellistä määrää, jotka ylittävät Englannin kanaalin ja pyrkivät Britannian rannikolle.

Lakiesitys antaa viranomaisille valtuudet pidättää ilman takuita tai oikeuskäsittelyä kaikki ne, jotka saapuvat maahan ilman lupaa 28 ensimmäisen päivän kuluessa maahantulosta. Henkilöt pysyvät pidätettyinä, kunnes heidät voidaan karkottaa laillisesti.

Maahanmuuttajat karkotetaan takaisin lähtömaahansa. Jos tämä maa ei ole turvallinen, heidät karkotetaan turvalliseen kolmanteen maahan, kuten Ruandaan, jonka kanssa Britannialla on sopimus turvapaikanhakijoiden karkottamisesta käsittelyn ajaksi.

Lakiehdotuksen mukaan kaikki laittomasti maahan saapuvat karkotetaan ulkomaille. Henkilöt, joilla on pätevä turvapaikkahakemus, käsitellään etänä.

Ainoat poikkeukset koskevat alaikäisiä ja vakavista sairauksista kärsiviä henkilöitä, jotka voivat viivästyttää maasta karkottamista.

Lainsäädännöllä otetaan myös käyttöön vuosittainen yläraja pakolaisten lukumäärälle, jonka Britannia ottaa vastaan turvallisten ja laillisten reittien kautta.

Sisäministeri Suella Braverman julkisti laitonta maahanmuuttoa koskevan lakiehdotuksen tiistaiaamuna parlamentin alahuoneessa, jossa hän kertoi kollegoilleen, että ”hallitus ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin alusten pysäyttämiseksi”.

Britannian kansalaisten kärsivällisyys on saavuttanut rajansa

”He eivät lopeta tuloaan tänne ennen kuin maailma tietää, että jos tulet Britanniaan laittomasti, sinut pidätetään ja poistetaan nopeasti”, hän sanoi parlamentille.

”Teidät siirretään takaisin kotimaahanne, jos se on turvallinen, tai johonkin turvalliseen kolmanteen maahan, kuten Ruandaan. Juuri näin tämä lakiesitys toimii. Näin pysäytämme alukset.”

Lakiehdotuksessa sisäministerille asetetaan oikeudellinen velvollisuus poistaa laittomasti maahan tulleet henkilöt, ja se ”supistaa radikaalisti niiden haasteiden ja valitusten määrää, joilla maasta poistaminen voidaan keskeyttää”, Braverman ilmoitti parlamentille.

”Vain alle 18-vuotiaat, lääketieteellisesti lennolle kykenemättömät tai henkilöt, jotka ovat todellisessa vaarassa kärsiä vakavaa ja peruuttamatonta vaaraa maassa, johon heidät on tarkoitus siirtää, voivat lykätä karkottamistaan”, totesi Braverman. ”Kaikki muut vaatimukset käsitellään etänä maasta poistamisen jälkeen”, hän lisäsi.

Braverman vakuutti olevansa varma siitä, että lakiehdotus on kansainvälisten velvoitteiden eli Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja vuoden 1998 kansallisen ihmisoikeuslain mukainen. Hän ei kuitenkaan pystynyt antamaan takeita siitä, että laki on yhdenmukainen, koska laittoman maahanmuuton torjuntaan sovellettava lähestymistapa on ”vankka ja uudenlainen”.

”Tämä ei tarkoita, että lakiehdotuksen säännökset eivät olisi yhteensopivia yleissopimuksessa vahvistettujen oikeuksien kanssa. Se tarkoittaa vain sitä, että on yli 50 prosentin mahdollisuus, että ne eivät ole yhteensopivia”, hän paljasti.

Lopuksi hän arvioi, että britit ovat ”reilua ja kärsivällistä kansaa”, jonka ” oikeudenmukaisuuden tajua on koeteltu yli rajojen”. Hän lupasi antaa lainsäädännön, jolla varmistetaan, että ”Britanniaa ei enää huijata”.

Varjosisäministeri kutsuu lakiehdotusta ”huijaukseksi”

Varjosisäministeri Yvette Cooper vastasi Bravermanin lausuntoon alahuoneessa muistuttamalla hallitsevaa konservatiivipuoluetta siitä, että Bravermanin edeltäjä Priti Patel oli käyttänyt lähes samanlaista retoriikkaa ja että hallitus oli luvannut samanlaisia toimia aiemmassa lainsäädännössä, joka ei ollut onnistunut.

Cooper selitti, että koska Britannialla ei ole enää palauttamista koskevia sopimuksia tiettyjen maiden kanssa sen Euroopan unionista eroamisen jälkeen, viime vuonna 18 000 henkilöstä, joita ei voitu hyväksyä turvapaikanhakijoiksi Britanniassa, vain 21 palautettiin lähtömaihinsa.

”Meillä ei ole enää varaa pelkkään sanahelinään ilman ratkaisuja, kikkailuun perustuvaan hallitukseen, joka kiihdyttää pakolaisretoriikkaa mutta ryhtyy riitelemään vain siksi, että saadaan jokin muu syyllinen, kun asiat menevät pieleen”, Cooper sanoi vastauksessaan ja kutsui lakiehdotusta ”huijaukseksi, joka uhkaa pahentaa kaaosta”.

Englannin etelärannikolle saapuvien laittomien siirtolaisten määrä on kasvanut yli 500 prosenttia kahden viime vuoden aikana, ja viime vuonna heitä oli ennätykselliset 45 000.

Britanniassa on nyt yli 160 000 turvapaikanhakijaa, ja turvapaikkapäätöstä odottavien turvapaikanhakijoiden majoitus- ja käsittelykustannukset ovat nousseet 3 miljardiin puntaan (3,37 miljardia euroa) vuodessa.

Hallituksen luvut osoittavat, että monet viime vuonna saapuneista 45 000 turvapaikanhakijasta tulivat turvallisiksi luokitelluista maista, kuten Albaniasta. Lähes kaikki heistä kulkivat Ranskan kautta. Braverman kertoi alahuoneessa, että 74 prosenttia vuonna 2021 saapuneista uusista tulijoista oli alle 40-vuotiaita aikuisia miehiä, jotka olivat maksaneet tuhansia puntia ihmissalakuljettajille turvallisesta reitistä.

Britannia voi luopua kokonaan Euroopan ihmisoikeussopimuksista

Hallitus uskoo, että uusi lakiehdotus on ainoa keino estää ihmisiä tekemästä vaarallista matkaa yhden maailman vilkkaimman laivaväylän yli Britanniaan. Pakolaisjärjestöt väittävät kuitenkin, että lainsäädäntö on vastoin kansainvälisiä sopimuksia, kuten pakolaissopimusta ja Euroopan ihmisoikeussopimusta.

Tiistaina iltapäivällä julkaistun lakiesityksen etusivulla Braverman sanoo: ”En voi antaa lausuntoa siitä, että mielestäni laittomia siirtolaisia koskevan lakiesityksen säännökset ovat sopusoinnussa yleissopimuksessa määriteltyjen oikeuksien kanssa, mutta hallitus kuitenkin toivoo, että parlamentti jatkaisi lakiesityksen käsittelyä.”

On todennäköistä, että laki tullaan haastamaan tuomioistuimissa, ja se voisi mahdollisesti tasoittaa tietä Britannian hallitukselle uudistaa maan sisäistä ihmisoikeuslainsäädäntöä ja mahdollisesti luopua kokonaan Euroopan ihmisoikeussopimuksesta, mitä useat konservatiivien kansanedustajat ovat kannattaneet jo useiden vuosien ajan.

Lähde: Remix

