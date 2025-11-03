Britannian junapuukottajan yhteyttä edellisen illan puukkohyökkäyksiin tutkitaan

32-vuotias musta Britanniassa syntynyt Anthony Williams on nyt ainoa epäilty useiden ihmisten puukotuksista junassa, poliisi on vahvistanut. Toinen pidätetty on vapautettu, koska tutkinnassa on selvinnyt, että hänellä ei ollut osuutta asiaan.

Williamsille on luettu syytteet 11 murhan yrityksestä ja erillisestä välikohtauksesta Lontoossa tunteja aiemmin. Lisäksi häntä syytetään kahdesta teräaseen hallussapidosta ja yhdestä ruumiinvammasta, joka sattui poliisille Williamsia kiinni otettaessa.

Yhteensä yksitoista ihmistä sai sairaalahoitoa iskun jälkeen, heistä viisi on kotiutettu. Yksi rautatiehenkilökunnan työntekijä on edelleen hengenvaarallisessa tilassa. Mies oli yrittänyt pysäyttää hyökkääjän.

Junan miehistö sai tunnustusta

LNER:n toimitusjohtaja David Horne kiitti pelastuspalvelun työntekijöitä ja antoi tunnustusta myös junan kuljettajalle ja miehistölle heidän rohkeudestaan ja nopeasta toiminnasta.

Junan kuljettaja Andrew Johnson ohjasi hälytyksen jälkeen junan nopealta radalta hitaalle, jolla on laituri Huntingdonissa. Johnsonin toiminnan uskotaan olevan se, miksi pelastusviranomaiset pystyivät nousemaan junaan niin nopeasti.

Poliisi tutkii, liittyykö junaiskusta epäilty 14-vuotiaan puukotukseen perjantaina

Cambridgeshiren poliisi tutkii kolmea muuta tapausta 31.10.-1.11. Peterboroughissa, mukaan lukien 14-vuotiaan puukotus, selvittääkseen, onko heidän ja Huntingdonin junahyökkäyksen välillä yhteys.

Mies oli nähty veitsen kanssa parturissa Flettonissa sekä perjantai-iltana 31.10., että lauantaiaamuna 1.11. Poliisi ei tavoittanut hyökkääjää kummassakaan tapauksessa.

Poliisi uskoo, että myös perjantai-iltana tapahtunut 14-vuotiaan puukotus liittyy junaiskuihin. Uhri vietiin Peterborough Cityn sairaalaan lievien vammojen vuoksi ja kotiutettiin myöhemmin.

”Tarkastelemme parhaillaan kaikkia tapahtumia aikataulussa ymmärtääksemme, onko mahdollisia rikoksia enemmän”, Cambridgeshiren poliisi lisää lausunnossaan.

Lähde BBC