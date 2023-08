Britannian kansanedustaja Diane Abbott Lampedusan haaksirikossa hukkuneista siirtolaisista: ”He ovat todellakin painuneet helvettiin”

Työväenpuolueen pitkäaikaista kansanedustajaa Diane Abbottia on syytetty Välimeren tragedian politisoimisesta. 41 siirtolaista kuoli haaksirikossa Lampedusan saaren edustalla Italiassa, ja hän on väittänyt, että he ovat ”painuneet helvettiin merenpohjaan”.

Jeremy Corbynin äärivasemmistolaisen johdon aikana toimineen entisen varasisäasiainministerin huomautus oli vastaus kommentteihin, joita oli esittänyt konservatiivipuolueen varapuheenjohtaja Lee Anderson. Hän sanoi tiistaina Britanniaan saapuneille laittomille siirtolaisille, että jos he eivät tykkäisi heille tarjotusta majoitustilasta, heidän pitäisi ”painua helvettiin takaisin Ranskaan”.

Keskiviikkona Abbott julkaisi omituisessa twiitissään linkin BBC:n artikkeliin, jossa kerrottiin Italian rannikon edustalla tapahtuneesta haaksirikosta ja jossa oli kuvateksti: ”Nämä siirtolaiset ovat todellakin painuneet helvettiin. Merenpohjaan.”

Twiitti poistettiin nopeasti sen jälkeen, kun sosiaalisen median käyttäjät syyttivät häntä tragedian politisoinnista.

Toiset muistuttivat työväenpuolueen kansanedustajaa siitä, että tragediaan osallistuneet siirtolaiset eivät olleet Britanniassa, heillä ei ollut minkäänlaista yhteyttä Britanniaan, eikä tapahtumalla ollut mitään tekemistä Lee Andersonin huomautusten kanssa. Tämä viittasi nimenomaan laittomiin siirtolaisiin, jotka valittivat veronmaksajien rahoittamasta majoituksesta Isossa-Britanniassa.

Abbott oli aiemmin moittinut konservatiivikansanedustajaa hänen kielenkäytöstään koskien ”uusbritannialaisia”. Abbott väitti tämän käskeneen turvapaikanhakijoita ”painumaan helvettiin takaisin Ranskaan” ja ”sekoittaneen aidot pakolaiset ja laittomat maahanmuuttajat keskenään”, mitä Anderson selvensi sosiaalisen median alustalla X, joka tunnettiin aiemmin nimellä Twitter, käydyssä keskustelussa.

Wrong again @HackneyAbbott

I told illegal migrants to go back to France not genuine asylum seekers.

Btw not seen you in Parliament for a few months. Are you on leave or have you said something daft again?https://t.co/jL7g2h3eGt

— Lee Anderson MP (@LeeAndersonMP_) August 8, 2023