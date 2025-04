Britannian korkeimman oikeuden päätös: sukupuolta ei voi vaihtaa

Britannian korkein oikeus on nyt päättänyt, että sukupuoli on biologinen asia laissa – sitä ei voi muuttaa sukupuolenkorjauksen tai sukupuoli-identiteetin avulla. Päätös tarkoittaa, että niin sanotut ”transnaiset” eivät ole naisia oikeudellisessa mielessä.

Historiallinen päätös koskee Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2010 tasa-arvolain tulkintaa, ja tuomioistuin päätti nyt yksimielisesti, että sanoilla ”nainen” ja ”sukupuoli” viitataan biologiseen sukupuoleen.

”Sukupuoli on binäärinen”, tuomioistuin toteaa päätöksessään The Telegraphin mukaan.

”Tämän tuomioistuimen yksimielinen päätös on, että vuoden 2010 tasa-arvolain termien nainen ja sukupuoli määritelmä viittaa biologiseen naiseen ja biologiseen sukupuoleen”, sanoi tuomari Lord Hodge oikeudessa.

Päätöstä pidetään voittona asiaa ajaneelle For Women Scotland-kampanjaryhmälle, joka on nyt oikeassa siinä, että vain biologisten naisten pitäisi kuulua sukupuoleen perustuvien oikeuksien piiriin. Ryhmä on vaatinut, että esimerkiksi pukuhuoneita, naisten turvakoteja ja urheilutiloja ei pitäisi avata naisiksi ”identifioituville” miehille.

Korkein oikeus korosti kuitenkin, että päätöstä ei pitäisi pitää transsukupuolisten ihmisten kannalta tappiona, ja muistutti heitä siitä, että laki suojaa heitä edelleen sukupuoli-identiteettiin perustuvalta syrjinnältä.

”Sukupuoleen perustuvissa oikeuksissa on kuitenkin kyse biologisesta sukupuolesta, ei itse koetusta sukupuoli-identiteetistä”, oikeus päätti.

Päätöksellä odotetaan olevan kauaskantoisia seurauksia tasa-arvolakien tulkintaan, ja useat julkiset viranomaiset Yhdistyneessä kuningaskunnassa saattavat nyt joutua muuttamaan käytäntöjään niin sanottuun sukupuolenvaihdokseen liittyvissä asioissa.

Lähde: Telegraph

Lue lisää aiheesta: