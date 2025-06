Britannian lainsäätäjät äänestivät abortin vapauttamisesta lapsen syntymään asti

Britannian nykyisen lainsäädännön mukaan abortti on teknisesti laiton. Se on kuitenkin laillistettu raskauden ensimmäisten 24 viikon aikana ja joissakin rajoitetuissa tapauksissa myös sen jälkeen, jos äidin henki on vaarassa. Englannissa ja Walesissa tehdään vuosittain yli neljännesmiljoona laillista aborttia tämän järjestelmän mukaisesti.

Tiistaina iltapäivällä kansanedustajat kuitenkin kannattivat rikos- ja poliisilakiin tehtyä muutosta, jossa 379 kansanedustajaa kannatti ja 137 vastusti, jotta abortit voitaisiin vapauttaa rangaistavuudesta milloin tahansa Englannissa ja Walesissa asuville naisille, kertoi BBC. Tämä lopettaisi käytännössä valtion kyvyn asettaa syytteeseen naisia, jotka tarkoituksellisesti keskeyttävät raskautensa aina lapsen synnytykseen asti.

Vasemmistoliiton työväenpuolueen jäsenen Tonia Antoniazzin esittämä lainsäädäntö ei koskisi lääkäreitä tai muita, jotka avustavat aborttien tekemisessä ilman lupaa 24 viikon jälkeen.

Antoniazzi sanoi parlamentille, että ”nämä naiset tarvitsevat hoitoa ja tukea eivätkä kriminalisointia”.

”Jokainen näistä tapauksista on irvikuva, jonka vanhentunut aborttilainsäädäntömme on mahdollistanut”, hän sanoi. ”Alun perin vain miesten valitsema parlamentti hyväksyi tämän viktoriaanisen lain, jota käytetään yhä useammin haavoittuvassa asemassa olevia naisia ja tyttöjä vastaan.”

Elämän puolestapuhujat, mukaan lukien Society for the Protection of Unborn Children (SPUC), kritisoivat päätöstä ja sanoivat olevansa ”kauhuissaan äänestyksestä”.

SPUC:n julkisen politiikan johtaja Alithea Williams sanoi: ”Jos tämä lauseke tulee lakiin, niin nainen, joka abortoi lapsensa missä tahansa raskauden vaiheessa, jopa hetkeä ennen syntymää, ei syyllistyisi rikokseen.”

”Nyt jopa lain tarjoama hyvin rajallinen suoja on poistumassa”, hän lisäsi.

Antoniazzin tiistaina hyväksymä muutosehdotus ei mennyt yhtä pitkälle kuin progressiivisen työväenpuolueen kansanedustajan Stella Creasyn kilpaileva lainsäädäntöehdotus, joka myös pyrki muuttamaan rikos- ja poliisilakia.

Creasyn tarkistus, joka ei päässyt äänestykseen, olisi vahvistanut abortin saannin ihmisoikeutena ja poistanut kaikki vuoden 1861 rikoslaissa (Offences Against the Person Act) esitetyt rajoitukset.

Creasy on ollut yksi abortin vapauttamisen johtavista puolestapuhujista Britanniassa ja tukenut voimakkaasti sananvapauden vastaisten ”puskurivyöhykkeiden” käyttöönottoa, jolla kriminalisoidaan mielenosoitukset ja jopa hiljainen rukous aborttiklinikoiden ulkopuolella Britanniassa.

Vaikka parlamentin jäsenet äänestivät tiistaina Antoniazzin tarkistuksen lisäämisestä rikoslakiesitykseen, lainsäädäntö tarvitsee vielä sekä parlamentin alahuoneen että ylähuoneen lopullisen hyväksynnän ennen kuin siitä tulee laki.

Lähde: Breitbart

Lue lisää aiheesta: