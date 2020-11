Britannian poliisi esitteli uuden inklusiivisen univormun

Hänen Majesteettinsa lainvalvojat esittelivät viime viikolla uudet univormut, joihin kuuluu myös islamilainen naisten asuste hijab. Monikulttuurinen asuste on suunniteltu naispuolisille muslimivirkailijoille.

Islammyönteisyyden tavoitteena on integroida etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä kansallisiin instituutioihin sallimalla vähemmistöjen avoimesti osoittaa kulttuuri-identiteettiään.

Uusia asusteita mukana suunnittelemassa ollut agentti Uzma Amireddy esiintyi ensimmäisenä uudessa univormussa.

👮‍♀️🧕 @PCUAmireddy designs new hijab uniform for @NYorksPolice, and hopes other Muslim females join her in the police

#Muslim #Muslims #Islam pic.twitter.com/4Jule9wVNR

— Islam Channel (@Islamchannel) November 27, 2020