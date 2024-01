Britannian sisäministeriö myöntää kadottaneensa 5 600 maahanmuuttajaa, joiden turvapaikkahakemus peruutettiin viime vuonna

Ministeriö sanoo, että se pyrkii kiireellisesti palauttamaan yhteydet tuhansiin maahanmuuttajiin, jotka ovat vetäytyneet pois turvapaikkaprosessista mutta jääneet Britanniaan.

Ison-Britannian sisäministeriö on myöntänyt, että se pyrkii kiireellisesti saamaan uudelleen yhteyden tuhansiin turvapaikanhakijoihin, joiden olinpaikka maassa on tuntematon sen jälkeen, kun he ovat vapaaehtoisesti vetäytyneet pois turvapaikkaprosessista tai heidät on poistettu siitä.

Sisäministeriön ministerit Tom Pursglove ja Michael Tomlinson kumosivat 12. tammikuuta päivätyssä kirjeessä sisäasioiden valintakomitealle viime vuoden marraskuussa esitetyn väitteen, jonka mukaan ministeriö olisi kadottanut yli 17 000 hiljattain Britanniaan saapunutta ja eri puolille maata hajaantunutta maahanmuuttajaa.

”On virheellistä väittää, että sisäministeriö olisi kadottanut 17 316 tapausta, jotka on peruutettu 12 kuukauden aikana 30. syyskuuta 2023 asti”, kirjeessä kirjoitettiin.

Peruutettujen turvapaikkahakemusten olosuhteista annetussa erittelyssä ministerit paljastivat, että 3 144 henkilöä oli lähtenyt Britanniasta, eikä heillä siten ollut syytä jatkaa turvapaikkahakemusta.

Ministeriö myönsi, että loput 82 prosenttia tapauksista on edelleen Britanniassa, mutta väitti, että 50 prosentissa tapauksista, joissa turvapaikkahakemus oli peruutettu ja yhteys menetetty, sisäministeriö oli ottanut uudelleen yhteyttä hakijaan, ja heidän tapauksiaan käsitellään parhaillaan.

Ministeriö myönsi samalla, että 5 998 tapauksessa – eli 32 prosentissa kaikista peruutetuista hakemuksista vastaavalla 12 kuukauden jaksolla – sisäministeriöllä ei ollut tietoa entisten hakijoiden olinpaikasta.

”He ovat edelleen Britanniassa, ja sisäministeriö ryhtyy toimiin saadakseen heihin pikaisesti uudelleen yhteyden”, kirjeessä todetaan.

”Kun peruutamme hakemuksen, ja jos jollakulla ei ole muuta lupaa jäädä Britanniaan, rahoitus ja tuki loppuvat, ja henkilöstä tulee lainvalvontatoimien vastuulla oleva henkilö, joka voidaan poistaa Britanniasta”, ministerit selittivät.

”Jos nämä henkilöt tekisivät uusia hakemuksia, tapausten käsittelijät voivat harkita, ovatko

heidän aiemmat tekonsa vahingoittaneet heidän uskottavuuttaan”, he lisäsivät.

Kirjeessä paljastettiin myös, että kymmenistä tuhansista laittomista maahanmuuttajista, jotka saapuivat viime vuonna pienveneillä Englannin kanaalin yli, vain murto-osa oli palautettu.

Hallitus ilmoitti aiemmin tässä kuussa, että laittomia Kanaalin ylityksiä pienveneillä oli viime vuonna 29 437 ja vuonna 2022 45 774. Viime vuonna sisäministeriö palautti kuitenkin yhteensä vain 1 850 siirtolaista takaisin Ranskaan tai heidän alkuperämaihinsa – hieman yli 6 prosenttia viime vuoden kaikista saapujista.

