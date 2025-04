Britannian sosiaalista terveydenhuoltojärjestelmää syytetään valkoisten työnhakijoiden syrjimisestä

Britannian kansallista terveyspalvelua syytetään valkoisten työnhakijoiden rotusyrjinnästä, sillä sen on raportoitu käyttävän taktiikkaa, jolla pyritään lisäämään etnisten vähemmistöjen määrää.

Lontoolaisen Daily Telegraph-lehden mukaan NHS England kannustaa aktiivisesti paikallisia toimipisteitä varmistamaan, että vähintään yksi musta tai muu etniseen vähemmistöön kuuluva ehdokas pääsee tulevien työntekijöiden valintalistalle, mikä vääristää prosessia keinotekoisesti valkoisia hakijoita vastaan.

Lehden haltuunsa saamista asiakirjoista kävi ilmi, että sosiaalinen terveydenhuoltojärjestelmä on kannattanut ”Rooney-säännön” käyttöä. Rooney-sääntö on Yhdysvaltojen jalkapalloliigan omaksuma käytäntö, jonka mukaan joukkueiden on otettava huomioon vähintään yksi etniseen vähemmistöön kuuluva ehdokas valmentajia palkatessaan.

Asiakirjassa, jonka otsikkona on ”valintamenettelyn parantaminen”, NHS Itä-Englannin alue kehotti paikallisia luottamuslaitoksia ”harkitsemaan Rooney-säännön version käyttöä tai lisäämään aliedustettujen ryhmien edustajien määrää valintalistalla”.

Lisäksi NHS kehui erästä sairaalaa siitä, että se oli edennyt rekrytointiprosessin haastatteluvaiheeseen vain, ”jos vähintään yksi BME-ehdokas ja yksi naisehdokas on valintalistalla”.

Konservatiivien kansanedustaja ja entinen terveysministeri Neil O’Brien sanoi, että NHS:n on vallannut ”rotuun perustuva palkkauspolitiikka”, joka johtaa siihen, että ”ihmiset valitaan ihonvärin perusteella”.

”Ihmiset, jotka ottavat nämä politiikat käyttöön, niputtavat kaikki ei-valkoiset ryhmät yhteen ikään kuin ne olisivat kaikki samanlaisia, ja suosivat paremmin jotakuta etuoikeutetusta taustasta tulevaa kuin jotakuta, joka on voittanut kaikenlaisia esteitä, kunhan hänellä on oikea ihonväri.”

Vaikka Yhdistyneessä kuningaskunnassa on teknisesti laitonta harjoittaa positiivista syrjintää, eli suosia tiettyjä rotuja toisten kustannuksella, kuten esimerkiksi positiivisten erityistoimien yhteydessä, DEI-tyyppisiä porsaanreikiä on käytetty tämän kiertämiseksi.

Esimerkiksi Gordon Brownin edellisen työväenpuoluehallituksen aikana vuonna 2010 hyväksytty tasa-arvolaki teki lailliseksi sen, että yritykset voivat toteuttaa ”positiivisia toimia” etnisten vähemmistöjen palkkaamisen edistämiseksi.

Jotkut ovat käyttäneet tätä perusteluna käytännölle, jonka mukaan vähemmistöehdokkaiden on oltava edustettuina kaikilla rekrytointilistoilla, koska se ei ole etuuskohtelua varsinaisessa palkkauksessa, mutta se kuitenkin usein kallistaa vaakakuppia valkoihoisten hakijoiden eduksi.

Yhdenvertaisuuslaki sisälsi myös niin sanotun ”tie breaker”-lausekkeen, jonka mukaan vähemmistöehdokkaalle voidaan antaa etulyöntiasema, jos hänen katsotaan olevan yhtä pätevä tehtävään kuin valkoihoinen hakijansa.

Raportin taustalla on kiista West Yorkshiren poliisin rekrytointiprosessista, jonka kerrottiin aiemmin tässä kuussa kieltäneen väliaikaisesti valkoisten ehdokkaiden hakemusten vastaanottamisen, jotta ”aliedustettujen ryhmien” hakemuksia saataisiin kerättyä enemmän ennen kuin rekrytointi aloitetaan uudelleen.

Viime viikolla poliisivoimien johtaja, poliisipäällikkö John Robins totesi, että ”lainsäädäntöä olisi muutettava”, jotta voitaisiin laillistaa positiivinen syrjintä, joka suosii etnisiä vähemmistöjä valkoisiin hakijoihin nähden.

Lähde: Breitbart

