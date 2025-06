Oikeuden toteutuminen viivästyy jälleen, kun Starmerin hallitus rikkoo lupauksensa tutkia, kuka on vastuussa grooming-jengien katastrofista.

Keir Starmerin hallitus ei julkaissut ehdotuksiaan omasta tutkimuksestaan grooming-jengien ilmiöstä toukokuun loppuun mennessä, vaikka se oli asettanut itselleen tämän määräajan.

Tämä voi nolata kritiikin kohteena olevan parlamentin alivaltiosihteerin, Jess Phillipsin, joka pyysi anteeksi viivästystä alahuoneessa. Hän sanoi, että vastuussa oleva kollega, paronitar Louise Casey, on pyytänyt ”lyhyttä lisäaikaa” tarkastukselle, jonka odotetaan valmistuvan ”hyvin pian”.

Parlamentti on usein käyttänyt tutkimuksia kääntääkseen ja hallitakseen kansan suuttumusta, ”potkaistakseen sen pois päiväjärjestyksestä”, kuten ammattikielellä sanotaan. Kuitenkin kansallinen tutkimus järjestäytyneistä, pääasiassa pakistanilaista syntyperää olevista raiskaajaryhmistä, jotka ovat toimineet brittiläisissä kaupungeissa ainakin 1980-luvun lopulta lähtien, nauttii laajaa kannatusta. Lakisääteisellä tutkinnalla on valta pakottaa henkilöt todistamaan. Tämä on tärkeää, koska todisteet viittaavat siihen, että viranomaiset ovat peitelleet ja jopa toimineet yhteistyössä jengien kanssa, tyypillisesti ”hyvien yhteisösuhteiden” suojelemiseksi.

Tämän artikkelin kirjoittamishetkellä tarkoituksena on rahoittaa viisi tehotonta, harkinnanvaraista paikallisneuvoston (eli kunnallista) tutkintaa. Nyt Britannian hallitus on rikkonut lupauksensa julkaista yksityiskohdat siitä, miten tämä toimisi.

Lähde: European Conservative

