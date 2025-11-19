Britannian työväenpuolue kiristää maahanmuuttopolitiikkaa – turvapaikanhakijoilta viedään etuudet ja majoitus

Britannian työväenpuolueen (Labour) hallitus aikoo purkaa turvapaikanhakijoiden etuudet, kiristää ihmisoikeustulkintoja ja siirtyä Tanskan malliin. Uudistus on herättänyt voimakkaita reaktioita.

Työväenpuolue on ilmoittanut siirtyvänsä merkittävästi oikealle turvapaikkalinjauksissaan. Sisäministeri Shabana Mahmood esitteli alahuoneessa maanantaina uudistuskokonaisuuden, jota hän kuvaili ”suurimmaksi muutokseksi Britannian turvapaikkajärjestelmässä toisen maailmansodan jälkeen”.

Uudistuksen keskiössä on siirtyminen Tanskan mallia muistuttavaan tilapäisen suojelun järjestelmään. Jatkossa pakolaisstatuksen tarkastelu tapahtuisi säännöllisesti, ja suojelu voitaisiin peruuttaa, mikäli henkilön lähtömaa katsotaan turvalliseksi. Nykyinen viiden vuoden reitti pysyvään oleskelulupaan korvattaisiin 20 vuoden kelpoisuusjaksolla – pisimmällä koko Euroopassa.

Mahmoodin mukaan laillisia reittejä pitkin saapuvat voisivat lyhentää tätä aikaa osallistumalla työ- tai opinto-ohjelmiin. ”Mitä enemmän osallistut, sitä nopeammin voit aikaistaa tuota ajanjaksoa”, hän totesi parlamentille.

Ihmisoikeussopimus ja perhe-elämän tulkinta tiukentuvat

Hallitus aikoo myös kiristää Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 8. artiklan – oikeus perhe-elämään – tulkintaa turvapaikkavalituksissa. Vaikka parlamentti voi vaikuttaa kotimaisten tuomioistuinten soveltamiseen, lopulliset valitukset Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen voivat edelleen kumota Britannian päätökset, mikä rajoittaa uudistuksen käytännön vaikutuksia.

Sosiaaliset konservatiivit, kuten Suella Braverman ja Robert Jenrick, ovat toistuvasti korostaneet, että vain ero EIS:stä mahdollistaisi ihmisoikeuslakien vaikutuksen rajoittamisen turvapaikkapolitiikassa.

Majoitusvelvoite ja etuudet lakkautetaan

Työväenpuolueen hallitus aikoo poistaa lakisääteisen velvollisuuden tarjota majoitusta ja viikoittaista tukea turvapaikanhakijoille. Tämä tarkoittaa, että asuminen ja etuudet eivät enää olisi taattuja. Työluvan saaneilta voitaisiin evätä pääsy etuuksiin.

Epäonnistuneet turvapaikkahakemukset rajattaisiin yhteen valitukseen karkotusta vastaan, korvaten nykyisen järjestelmän, jossa hakija voi nostaa useita haasteita eri perustein.

Lisäksi viranomaisille annettaisiin valtuudet takavarikoida siirtolaisten arvotavaroita valtion rahoittamien majoituskustannusten kattamiseksi – muistuttaen Tanskan kiistanalaista ”korulakia”.

Mahmood perusteli uudistuksia The Guardianissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa:

”Paikallisyhteisöihin kohdistuva paine on ollut syvä. Veronmaksajien taakka on ollut epäoikeudenmukainen. Yli 100 000 ihmistä asuu nyt turvapaikkamajoituksessa veronmaksajien kustannuksella. Ellemme toimi, riskeeraamme menettää kansan suostumuksen koko turvapaikkajärjestelmän olemassaololle.”

Laillisia reittejä ja yhteisösponsorointia

Pienveneillä saapuvien määrän vähentämiseksi Labour aikoo avata uusia, rajoitettuja laillisia reittejä niille, jotka ”aidosti pakenevat sotaa tai vainoa”. Lisäksi paikallisyhteisöille annettaisiin mahdollisuus sponsoroida saapuvia, Ukrainan mallin mukaisesti.

Ministerien mukaan tavoitteena on vähentää kysyntää salakuljetusjengien hallitsemille matkoille. Kritiikkiä on kuitenkin herättänyt se, ettei hallitus ole määrittänyt selkeää kattoa saapuvien määrälle.

Reform UK:n entinen puheenjohtaja Zia Yusuf totesi X:ssä: ”Tämä koko ilmoitus koski vyöhykkeen tulvimista ja troijalaista uutta turvapaikkaohjelmaa ilman kattoa!”.

Oikeiston reaktiot ja puolueen sisäinen ristiveto

Uudistuspaketti on herättänyt voimakkaita reaktioita poliittisella oikeistolla. Itsenäinen kansanedustaja Rupert Lowe ilmaisi tukensa: ”En välitä pätkääkään siitä, kuka potkaisee laittomat ulos, haluan vain heidän pois. Ja toistaiseksi on yksi ryhmä, joka voi sen toteuttaa: työväenpuolueen hallitus.”

Reform UK:n johtaja Nigel Farage puolestaan kirjoitti: ”Sisäministeri kuulostaa Reformin kannattajalta. On sääli, että ihmisoikeuslaki, EU:n tuomioistuin ja hänen omat rivikansanedustajansa tarkoittavat, ettei tätä koskaan tapahdu.”

Faragen kommentti osuu kipeään kohtaan: työväenpuolueen enemmistö on perinteisesti ollut pakolais- ja maahanmuuttomyönteinen.

Uudistusten kohtalo epävarma

On vielä epäselvää, riittääkö puolueen sisäinen tuki merkittävien uudistusten läpimenoon. Reformin kannatuspiikki ja seuraavat vaalit saattavat kuitenkin pakottaa Labourin lainsäätäjät harkitsemaan uudelleen kantaansa.

Konservatiivipuolue muistutti Mahmoodia hänen aiemmista kannoistaan, jolloin hän takapenkin kansanedustajana vaati yleistä armahdusta kaikille Britanniassa jo oleville laittomille maahanmuuttajille: ”Kannatan yleistä armahdusta, jotta he voivat laillistaa asemansa ja osallistua täysipainoisesti brittiläiseen yhteiskuntaan”, hän sanoi tuolloin.

Lähde: Remix News

