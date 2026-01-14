Britannian hallitus tarjoaa laittomille maahanmuuttajille veronmaksajien kustantamat henkilökohtaiset psykoterapeutit – samalla kun omat britannialaiset odottavat kuukausia päästäkseen hoitoon.
Britannian hallitus on päättänyt tarjota laittomasti maahan saapuneille turvapaikanhakijoille henkilökohtaiset psykoterapeutit veronmaksajien rahoilla. Päätös liittyy Cameronin kasarmien käyttöönottoon Invernessissä, Skotlannissa, jonne on tarkoitus sijoittaa noin 300 mielisairasta turvapaikanhakijaa, Telegraph raportoi.
Hotelleista kasarmeihin – mutta palvelut säilyvät
Sisäministeriö pyrkii luopumaan hotellien massavuokrauksesta ja siirtämään laittomat kasarmeihin. Samalla hallitus on luvannut, että kasarmilla tarjotaan kattavat terveyspalvelut, mukaan lukien mielenterveyden tuki. Näin laittomat eivät kuormittaisi paikallisia terveyspalveluita.
Paikalliset raivostuivat etuoikeuksista
Highlandin alueen asukkaat ja poliitikot ovat tyrmistyneitä. Paikalliset joutuvat odottamaan jopa viisi kuukautta päästäkseen julkisen terveydenhuollon (NHS) psykoterapeutin vastaanotolle, kun taas laittomat saavat palvelun välittömästi ja veronmaksajien piikkiin. Reform UK:n edustaja Thomas Kerr kutsui ratkaisua “iskuksi vasten kasvoja” – eli valtavaksi loukkaukseksi omia kansalaisia kohtaan.
Konservatiivien kritiikki: kansalaiset maksavat kaiken, mutta jäävät itse ilman
Konservatiivien alue-edustaja Edward Mountain totesi, että paikalliset ovat jo valmiiksi vihaisia kasarmijärjestelyistä, ja nyt tieto verovaroin kustannettavista psykoterapeuteista lisää suuttumusta. “Kun britannialaiset kamppailevat päästäkseen mielenterveyspalveluihin, hallitus tarjoaa laittomille maahanmuuttajille etuoikeuksia”, Mountain sanoi.
Täysi ylläpito ja taskurahaa
Yksityisen psykoterapian hinta Britanniassa vaihtelee 40–100 punnan (noin 47–117 euron) välillä, mutta hallitus ei ole kertonut, palkataanko yksityisiä terapeutteja vai siirretäänkö julkisen terveydenhuollon resursseja laittomien käyttöön.
Maahanmuuton kustannukset räjähtäneet
Migration Observatoryn mukaan Britannian turvapaikkajärjestelmän kustannukset ovat nousseet 538 miljoonasta punnasta (noin 629 miljoonaa euroa) vuonna 2011/12 5,4 miljardiin puntaan (noin 6,32 miljardia euroa) vuonna 2023/24.