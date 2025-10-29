Britannian viranomaiset vaikenivat vuosikymmeniä grooming-jengien rikoksista – ”Valkoihoiset lapset valikoituvat seksuaalisen saalistuksen uhreiksi”

Vuosikymmenten ajan grooming-jengit ovat saalistaneet valkoihoisia lapsia Britannian kaupungeissa. Sir Trevor Phillipsin mukaan viranomaiset tiesivät, mutta vaikenivat – peläten rasismisyytöksiä ja yhteisöjen välistä jännitettä.

Arvostettu brittiläinen toimittaja ja entinen poliitikko Sir Trevor Phillips on esittänyt vakavia syytöksiä maan viranomaisia kohtaan, väittäen että muslimitaustaiset grooming-jengit ovat vuosikymmenten ajan kohdistaneet seksuaalista väkivaltaa kymmeniin tuhansiin valkoihoisiin lapsiin eri puolilla Britanniaa. Phillipsin mukaan ilmiö on ollut ”teollisen mittakaavan” rikollisuutta, jota poliittinen pelko on suojellut.

Phillips kertoi Times Radio -kanavan haastattelussa, että valtiollinen selvitys grooming-jengeistä on toistuvasti törmännyt viranomaisten haluttomuuteen käsitellä ilmiön etnisiä ja kulttuurisia ulottuvuuksia. ”Tässä yhdistyvät kaksi asiaa, joista kukaan ei halua puhua — rotu ja seksuaalinen saalistus. On aika myöntää, että nämä tekijät kietoutuvat toisiinsa epämiellyttävällä tavalla”, hän sanoi.

Poliittinen pelko esti puuttumisen

Phillips syytti peräkkäisiä hallituksia ja erityisesti paikallisia työväenpuolueen hallinnoimia kuntia siitä, että ne eivät puuttuneet ongelmaan pelätessään yhteisöjen välisten jännitteiden kärjistymistä. ”Hallitus ei missään vaiheessa halunnut, että nämä kaksi asiaa yhdistettäisiin. Monet grooming-jengien rikokset tapahtuivat alueilla, joita hallinnoivat työväenpuolueen valtuustot, ja viranomaiset, joiden olisi pitänyt valvoa tilannetta, eivät tehneet mitään”, hän totesi.

Toisin kuin monet muut lasten hyväksikäytön muodot, nämä rikokset tapahtuivat Phillipsin mukaan avoimesti:

”Kaikki tietävät, mitä tapahtuu. Se ei ole salassa tapahtuvaa. Tytöt houkutellaan ensin yhteisön nuorten miesten toimesta — tarjolla on hienoja autoja, tupakkaa, huumeita — ja sitten heidät siirretään vanhempien miesten haltuun”, hän kuvaili.

Uhrien valinta etnisin perustein

Phillips korosti, että uhrit valittiin nimenomaan heidän etnisen taustansa vuoksi. ”Heidät valittiin, koska he ovat valkoihoisia ja yhteisön ulkopuolisia. Tämä ei ole sattumaa”, hän sanoi.

Phillips sai Royal Television Society -palkinnon jo vuonna 1988 pedofiliaa käsittelevästä dokumentistaan, ja hän painotti, että nykyinen ilmiö eroaa muista hyväksikäyttötapauksista laajuutensa ja viranomaisten passiivisuuden vuoksi.

”Grooming-jengien jäsenet tietävät olevansa suojassa. Heitä suojelee politiikka, sosiaalityöntekijät, paikallispoliisi — koska kukaan ei halua lietsoa yhteisöjen välistä jännitettä”, hän sanoi.

Selvitystyö kriisissä – uhrit vaativat muutoksia

Phillipsin kommentit tulivat julki samaan aikaan, kun hallituksen selvitys grooming-jengeistä on joutunut ankaran kritiikin kohteeksi. Useat uhrit ovat eronneet selvityksen neuvottelupaneelista, syyttäen viranomaisia heidän kokemustensa vähättelystä ja vaientamisesta.

Yksi selvityksestä eronneista, Ellie Reynolds, kertoi lehdistötilaisuudessa Reformipuolueen johtajan Nigel Faragen rinnalla: ”Mediassa on kestänyt vuosikymmeniä tunnistaa grooming-jengit, jotka tulevat tänne ja raiskaavat lapsiamme, koska he ovat valkoihoisia.”

Neljä eronnutta selvityspanelin jäsentä osoittivat viime viikolla yhteisen kirjeen sisäministeri Shabana Mahmoodille, jossa he syyttivät viranomaisia valehtelijoiksi leimaamisesta ja vaativat Safeguarding-ministeri Jess Phillipsin eroamista. He ilmoittivat palaavansa selvitystyöhön vain, jos uhreja kuullaan riippumattoman puheenjohtajan nimityksessä ja jos selvityksen painopiste pysyy grooming-jengeissä ja ryhmämuotoisessa seksuaalisessa hyväksikäytössä.

”Vaatimuksemme ovat vähimmäistasoa, jotta luottamus voidaan palauttaa. Muuten selvityksestä tulee jälleen yksi yritys suojella epäonnistuneiden instituutioiden mainetta sen sijaan, että haettaisiin totuutta ja oikeutta uhreille”, kirjeessä todettiin.

Farage ja Hall syyttävät Khania vaikenemisesta ja välttelystä

Farage syytti maanantaina Lontoon pormestari Sadiq Khania grooming-jengien uhrien hylkäämisestä ja väitti, että pormestari on kieltänyt jengien olemassaolon Lontoossa. Faragen mukaan Lontoossa saattaa olla käynnistymässä seuraava suuri grooming-skandaali.

Myös konservatiivien Lontoon kaupunginvaltuutettu Susan Hall kritisoi Khanin toimintaa. Hän kertoi kysyneensä pormestarilta kahdeksan kertaa tammikuussa grooming-jengien olemassaolosta, mutta Khan oli vältellyt vastausta ja suhtautunut alentuvasti. Hallin mukaan konservatiivit ehdottivat budjettiin lisäystä, jolla olisi rahoitettu riippumaton selvitys lasten hyväksikäytöstä Lontoossa – ehdotus kaatui työväenpuolue Labourin, vihreiden ja liberaalidemokraattien äänillä.

”Vaikka Metin (Metropolitan Police Service) katsaus on tervetullut, se tulee aivan liian myöhään. On tekopyhää, että pormestari nyt esittää huolestunutta, vaikka hän on vuosia sivuuttanut grooming-jengien uhrit, Hall sanoi.

9000 tapausta tutkintaan – Khan lupaa avoimuutta

Metropolitan Police on ilmoittanut suhtautuvansa kaikkiin väitteisiin vakavasti ja parantaneensa ryhmämuotoisen rikollisuuden tunnistamista ja tutkintaa vuodesta 2022 lähtien. Tuolloin julkaistiin seitsemän vuoden mittainen selvitys lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä Englannissa ja Walesissa.

Met ilmoitti kaksi päivää sitten käynnistävänsä laajan katsauksen 9000 hyväksikäyttötapaukseen, jotka ovat tapahtuneet viimeisen 15 vuoden aikana. Pormestari Khan kommentoi asiaa tiistaina ITV:lle, että Lontoon tapaukset ovat ”paljon monimutkaisempia” kuin aiemmin paljastuneet järjestelmälliset hyväksikäyttörikokset esimerkiksi Rotherhamissa ja Rochdalessa.

”Pohjoisessa paljastuneet tapaukset olivat usein etnisesti rajautuneita: tekijät edustivat yhtä ryhmää, uhrit toista. Lontoossa ei ole nähty samanlaista kaavaa. Täällä hyväksikäyttö ilmenee ryhmämuotoisena, jengien toteuttamana ja monimuotoisena seksuaalisena väkivaltana”, Khan sanoi.

”Poliisi tulee olemaan täysin avoin Lontoolaisille. On tärkeää, että kaikki tapaukset käydään läpi ja että kaupunkilaiset voivat luottaa poliisin toimintaan, Khan vakuutteli.

Lähde: Remix News, ITV

