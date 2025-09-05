Britanniassa isänmaallisuus on jälleen valtavirtaa

Yleisen mielipiteen kääntyessä liputtamisen puolelle alkavat tempausta kritisoivat järjestöt jäädä vähemmistöksi.

Isossa-Britanniassa maan lipun liehuttaminen jalkapallotapahtumien ulkopuolella oli pitkän aikaa painunut harvinaiseksi ja jopa paheksutuksi tavaksi. Hiljattain mielialat ovat kuitenkin voimakkaasti muuttuneet, kun ympäri Englantia kansalaiset ovat alkaneet ripustamaan ja maalaamaan lippuja.

Lipputempaus sai alkunsa Birminghamista, jossa Weoley Warriors -ryhmä alkoi ripustamaan jalkapallokisojen yhteydessä katukuvaan tuotuja Englannin lippuja lyhtypylväisiin. Ilmiö levisi ja muuallakin Englannissa kansalaiset provosoituivat ripustamaan lippuja omiin kyliinsä, kun kaupunki ilmoitti poistavansa liput katuvalaistusremontin yhteydessä.

Rasismin vastaiset järjestöt ovat ilmaisseet vastustuksensa englantilaisten heränneelle isänmaallisuudelle. Kuuluvimpana äänenä juutalaisen Nick Lowlesin perustama HOPE not hate- järjestö vastustaa tempauksen taustalla olevia henkilöitä. Tempausta organisoi Operation raise the colours, jonka perustajajäsenillä on historiaa virkavallan kanssa heidän oikeistolaisaktivistitaustojensa johdosta.

Rasisminvastaisten järjestöjen soraäänistä huolimatta useat valtaapitävät tahot ovat ilmaisseet kannatuksensa lipputempaukselle. Britannian pääministeri Keir Starmer on varovaisesti osoittanut tukeaan lippujen katukuvaan tuomisen puolesta. Pääministerin kanslia on kommenteissaan kuvannut tempausta isänmaallisuuden osoituksena.

Merkittävimpinä ulkopuolisina tahoina Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance on tuominnut kaupunkien pyrkimykset poistaa lippuja nimittämällä lipuista pahastuvia hulluiksi. Myös Elon Musk on ilmaissut kannatuksensa tapahtumalle viestipalvelu X:ssä.

