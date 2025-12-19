Brittiläinen kaivosyhtiö saa Suomen valtiolta 150 miljoonan euron tuen suojelualueelle kaavailemaansa kaivokseen

Valtio-omisteinen Business Finland myönsi täyden 150 miljoonan euron verotuen brittiläisen kaivosyhtiön tytäryhtiölle AA Sakatti Miningille, joka suunnittelee monimetallikaivosta Sodankylän Viiankiaavalle.

Kaivoshanke on ollut kiistanalainen, koska Sodankylän suursuo kuuluu sekä kansalliseen soidensuojeluohjelmaan että EU:n Natura-verkostoon, jolla suojellaan Euroopan uhanalaisimpia lajeja ja luontotyyppejä.

Sakatin mineraalivarat sijaitsevat Viiankiaavan alla, joka on yksi Euroopan suurimmista jäljellä olevista aapasuokokonaisuuksista.

Kaivoksen perustaminen edellyttää päätöksiä soidensuojelun purkamisesta sekä poikkeamislupaa Natura-suojelusta.

Natura-poikkeama voidaan luonnonsuojelulain mukaan myöntää, jos valtioneuvosto päättää, että hanke on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä.

Euroopan komissio on sisällyttänyt Sakatin strategisesti tärkeiden hankkeiden listalle. Tämä on vahva signaali siitä, että Eu haluaa hankkeen etenevän.

Hanke on ristiriidassa voimassa olevan lain kanssa

Elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) totesi eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona, että kyseessä on Business Finlandin verohyvitysinstrumentti eli 20 prosentin verohyvitys hankkeista, joissa investointi on jo tehty ja missä itse laitos on otettu käyttöön, ja missä toimitaan lupaehtojen mukaisesti. Verohyvitys tehdään verotettavasta tulosta.

– Tämä lakihan tulee voimaan tai tämä hyvitys voidaan tehdä aikaisintaan vuodesta -28 ja sen jälkeenkin vasta, kun laitos on käynnissä ja sitä verotettavaa tuloa syntyy. – Muistutan tästä, että tämä luvitusasia on vielä kesken, Puisto sanoi.

Suomen luonnonsuojeluliitto aikoo tehdä rahoituspäätöksestä hallintokantelun työ- ja elinkeinoministeriölle, sillä hanke on ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa.

Asiasta uutisoi mm. Helsingin Sanomat

