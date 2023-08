Brittiläisen Sex Pistols -yhtyeen keulahahmo John Lydon: Maailma on siirtynyt liian kauas vasemmalle

Punk-musiikin ikoninen esi-isä moitti liberaaleja massamaahanmuuton puolustamisesta ja työväenluokan arvojen tuhoamisesta ”muodikkaan elitismin hyväksi.”

”Maailma on siirtynyt liian kauas vasemmalle, ja monien valtavirtapoliitikkojen tukema liberaali politiikka palvelee vain eliittiä ja heikentää työväenluokan arvoja”, väittää brittiläisen Sex Pistols -nimisen punkyhtyeen entinen laulaja John Lydon.

Lydon, joka johti bändiä, jota monet pitävät punkin edelläkävijänä, arvosteli Euroopan nykyistä poliittista maisemaa ja otti kohteekseen ”alentuvan” symbolisen politiikan, jota itseään ”edistyksellisiksi” kutsuvat harjoittavat.

Saksalaiselle Die Welt -sanomalehdelle puhunut Lydon, joka tunnetaan myös entisellä taiteilijanimellään Johnny Rotten, syytti liberaalia eliittiä siitä, että se rinnastaa säännellyn maahanmuuton rasismiin. Hän selitti, että ihmiset eivät uskalla ottaa kantaa, koska pelkäävät leimautumista ”rasistiksi”.

”He kutsuvat mustia ihmisiä illallisille, koska he ovat mustia ja koska se on trendikästä, mutta useimmiten se on alentavaa”, Lydon sanoi. ”He kannattavat massiivista maahanmuuttoa, jota varten ei pitäisi enää olla mitään sääntöjä, koska tällaiset säännöt rinnastetaan rasismiin. He majoittavat pakolaiset työväenluokan asuinalueille, joissa ihmiset ovat jo valmiiksi hyvin köyhiä, mikä puolestaan johtaa työttömyyden ja rikollisuuden lisääntymiseen.”

”Jos sanot jotain sitä vastaan, sinut leimataan ”rasistiksi”. Mutta minä en ole rasisti enkä tule koskaan olemaankaan. Politiikka tuhoaa työväenluokan arvoja, jotka perustuvat empatiaan, rakkauteen ja kunnioitukseen, ei varastamiseen toisilta vaan siihen, että autamme toisiamme, kun tarvitsemme sitä. Nämä kaikki ovat arvoja, jotka nyt työnnetään syrjään muodikkaan elitismin hyväksi”, hän lisäsi.

Kirjoitti ”God Save The Queen”-hitin, mutta kritisoi kuningasta wokeismin suosimisesta

Mies, joka oli mukana kirjoittamassa Sex Pistols -hittiä ”God Save The Queen”, esitti myös kritiikkiä Britannian monarkiaa ja erityisesti kuningas Kaarle III:a kohtaan, jota hän kuvaili ”ei tämän planeetan älykkäimmäksi”.

”Pelkään, että hän aiheuttaa tuhoa, kun hän sekaantuu maailmanpolitiikkaan”, Lydon sanoi saksalaiselle lehdelle ja syytti monarkkia ”epätoivoisesta yrityksestä hankkia suosiota wokeismin varjolla”.

Lydonin poliittiset näkemykset ovat moninaiset ja vaikeasti luokiteltavissa. Hän on aiemmin ilmaissut inhoavansa dogmeja ja vaatinut, että ihmisten pitäisi ajatella enemmän itse eikä antaa auktoriteettien tai yhteiskunnallisten suuntausten johtaa itseään.

Tuettuaan Hillary Clintonia Yhdysvaltain presidentinvaaleissa 2016 Donald Trumpia vastaan hän vaihtoi vakaumuksensa ja tukensa kuitenkin entiselle republikaanipresidentille vuonna 2020 ja kertoi toimittajille: ”Olisin tyhmä kuin saapas, jos en näin tekisi. Hän on ainoa järkevä valinta nyt, kun Joe Biden on mennyttä – hän ei kykene olemaan johdossa.”

Entinen punk-rintamaveteraani tuki myös kotimaassaan vallankumouksen vastaista brexit-liikettä ja vaati, että työväenluokka oli ilmaissut mielipiteensä äänestystä seuranneina myrskyisinä vuosina, kun poliitikot kampanjoivat aktiivisesti toisen kansanäänestyksen puolesta. ”Tuntemattomat mantereet eivät sanele heidän asioitaan”, hän lausui tuolloin.

Lähde: Remix