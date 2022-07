Brittiläisestä triathlonista tulee ensimmäinen lajiliitto, joka kieltää kaikkia transsukupuolisia naisia kilpailemasta naisten tapahtumissa

Brittiläinen triathlonliitto on ensimmäisenä urheilun hallintoelimenä kieltänyt transsukupuolisilta urheilijoilta suoranaisesti osallistumisen naisten triathlonkilpailuihin.

Liitto ilmoitti aikovansa muuttaa miesten kilpailusarjan ”avoimeksi”, jolloin biologisesti miehiksi syntyneet ja kehittyneet transsukupuoliset naiset voivat kilpailla miesurheilijoiden rinnalla.

Keskiviikkona julkaistussa lausunnossaan liitto paljasti muuttaneensa transsukupuolisten politiikkaansa ”kuulemisvaiheen jälkeen varmistaakseen, että se vastaa lajin tarpeita, suojelee oikeudenmukaisuutta kilpailussa ja palvelee heidän pyrkimystään tehdä triathlonista aidosti osallistava.”

Liitto selitti, että sen kaikille yli 12-vuotiaille urheilijoille tarkoitettu naisten kilpailusarja on varattu niille, jotka ovat syntyessään naissukupuolisia. Lisäksi vastikään julkistettu avoin kilpailusarja on tarkoitettu ”kaikille henkilöille, mukaan lukien miespuoliset, transsukupuoliset ja ei-binääriset, jotka olivat syntyessään miessukupuolisia”.

British Triathlon have published its Transgender Policy after a period of consultation. You can find the policy, FAQs, consultation process and statement here – https://t.co/ZBx9IjvFEo pic.twitter.com/dUkKX6UMPo

— British Triathlon (@BritTri) July 6, 2022