Brittiläiset muslimit haluavat olla parhaita tekoälyn kehittäjiä

”Muslimien on otettava johtoasema tekoälyn kehittämisessä tai vaarana on syrjäytyminen”, sanoo Ison-Britannian muslimineuvoston (MCB) pääsihteeri Wajid Akhter Telegraphille vuotaneella videolla konferenssipuheesta.

”Jäimme paitsi teollisesta vallankumouksesta. Meiltä jäi IT-vallankumous näkemättä. Meiltä jäi väliin sosiaalinen media. Meille käy huonosti, ja lapsemme kiroavat meitä, jos emme pääse mukaan tekoälyn vallankumoukseen. Meidän on otettava johtoasema”, Akhter sanoi.

Lausunto annettiin 19. heinäkuuta pidetyssä ”AI and the Muslim Community” -konferenssissa.

Tohtori Akhter sanoi, että muslimit olivat aikoinaan maailman johtavia tiede-, lääke-, teknologia- ja taidealan toimijoita, mutta nyt heidät on tehty naurunalaisiksi.

”Miten meistä on voinut tulla naurunalainen kansa, joka kuitenkin on antanut maailmalle kauneimmat rakennukset, tieteen, teknologian ja lääketieteen?”

Hän kuvaili, kuinka varhaisen Mark II -tietokoneen lanseerauksen yhteydessä amerikkalaiset tiedemiehet esittivät Mekkaan suunnatun rukousmaton – ei islamin kunniaksi vaan pilkatakseen uskontoja yleensä.

”He halusivat osoittaa, että he olivat saavuttaneet tieteen ja järjen huipun. Että he eivät enää tarvinneet taikauskoa. Ja niinpä he päättivät pilkata – meidän uskoamme.”

”Mutta seuraavan kerran, kun maailma kohtaa vallankumouksen, seuraavan kerran, kun joku napsauttaa virtakytkintä, hekin levittävät rukousmaton, joka on suunnattu kohti Qiblaa. Ja tällä kertaa he rukoilevat – eivät pilkatakseen meitä, vaan koska he ovat meitä.”

Tohtori Akhter yhdisti tekoälykysymyksen myös muslimimaailman tilanteeseen ja kehotti yhtenäisyyteen.

”Me olemme kansa, jonka Jumala on pakottanut näkemään, kuinka veljiämme ja sisariamme Gazassa kohdellaan kansanmurhan uhreina. Se on rangaistus, jos ymmärrämme sen.”

”Meitä on kaksi miljardia muslimia, mutta emme voi toimittaa edes vesipulloa Gazaan. Olemme kansa, jonka on pyydettävä meitä tappavia lopettamaan.”

”Gaza on herättänyt meidät. Jatkamme vajoamistamme, kunnes ymmärrämme, että vain yhtenäisyys voi kääntää tilanteen. Kunnes ymmärrämme, että meidän on uhrattava jotain tämän yhtenäisyyden puolesta.”

Vuodesta 2009 lähtien Britannian hallitukset ovat kieltäytyneet yhteistyöstä MCB:n kanssa vedoten samankaltaisiin poliittisesti epäkorrekteihin lausuntoihin, joita jotkut edustajat ovat aiemmin antaneet. MCB itse on vastustanut tätä voimakkaasti.

Mutta nyt tätä politiikkaa ollaan tarkistamassa. Varapääministeri Angela Rayner on laatimassa uutta islamofobian määritelmää. Sitä kehitetään nyt useiden ryhmien – myös MCB:n – kanssa neuvotellen.

Aiemmin tänä vuonna neljä Britannian työväenpuolueen kansanedustajaa, muun muassa ministeri Sir Stephen Timms, osallistui MCB:n järjestämään tilaisuuteen.

Lähde: Telegraph

