Brittipoliisi pidättää vastedes Israel-vastaisen ”intifada”- iskulauseen huutelijat

Vuosikymmeniä valkoisten lasten järjestelmällistä raiskaamista ”rasismikohun” pelossa piilotellut Britannian poliisi kiitää välittömästi paikalle, kun Palestiina-mielenosoittajat huutavat Israel-vastaista iskulausetta.

Lontoon poliisi pidätti hiljattain kaksi henkilöä ”rodullisesti törkeistä järjestysrikkomuksista” näiden ”huudeltua iskulauseita, joissa kutsuttiin intifadaan” mielenosoituksessa Palestiinan puolesta.

Intifada on arabiankielinen termi kansannousulle, jolla viitataan palestiinalaisten kansannousuihin Israelia vastaan.

Kokonaisuudessaan poliisi otti kiinni 5 henkilöä mielenosoituksessa, joissa yhdessä epäilty teki vastarintaa iskulauseita huutelevien pidätyksen yhteydessä, ja kahdesta muusta järjestysrikkomuksesta, joista toinen oli ”rodullisesti törkeä.”

Pidätykset tehtiin tunteja sen jälkeen, kun Suur-Lontoon poliisitoimi ja Suur-Manchesterin poliisi oli julistanut pidättävänsä jokaisen, jotka kantavat kylttejä joissa lukee ”globalisoi intifada,” tai huutavat sitä iskulauseena.

Poliisi oli tehnyt linjauksensa Australian Bondissa tapahtuneen juutalaisiin kohdistuneen iskun seurauksena sanoen: ”Väkivaltaisten tekojen tapahduttua, asiayhteys on muuttunut. Sanoilla on merkityksenä ja seuraksensa. Tulemme toimimaan ratkaisevasti ja tekemään pidätyksiä.”

Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Keir Starmer myös julisti hallituksensa työntävän 28 miljoonaa puntaa veronmaksajien rahoja juutalaisten turvallisuuden parantamiseen Bondin tapahtumien seurauksena.

Lähde: BBC

Lue lisää aiheesta:

