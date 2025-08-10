Brittipoliisi pidätti miehen tämän kannettua puutarhatyökaluja omassa puutarhassaan

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on äärimmäisen totalitaristiset lait teräaseiden suhteen.

Samuel Rowe niminen mies oli kävellyt kotiinsa paikallisesta siirtolapuutarhasta, missä tämä oli käynyt tekemässä puutarhatöitä ja keräämässä vihanneksia. Kotipihalleen palattuaan hän oli alkanut leikkaamaan pihansa pensasaitaa, kun poliisi oli yhtäkkiä saapunut, painanut hänet voimalla kotinsa seinää vasten ja sitten pakottaneet tämän poliisiautoon.

”Kuulin yhtäkkiä huutamista takanani ja sitten kaksi aseistettua poliisia huutaen käskee minua ’Pudota veitsesi!’ Sitten he käänsivät minut ympäri ja painoivat kotini seinää vasteen, raudoittivat minut ja laittoivat poliisiauton perälle.”

Pidätyksensä aikana Rowe kantoi sirppiä pensaan leikkaamista varten, sekä japanilaista Hori hori -puutarhaveistä kotelossa vyöllään. Poliisit eivät suostuneet uskomaan Hori horia puutarhatyökaluksi ja kirjasivat sen pidätyksessä ”isoksi tikariksi.”

Rowe kertoi joutuneensa kuulusteluissa vastaamaan kysymyksiin, kuten ”Oletko autistinen? Suunnittelitko tekeväsi jotain?” Lisäksi hän joutui juurta jaksaen selittämään tiedottomalle poliisille, mikä on siirtolapuutarha.

Lopulta Rowelle oli kirjattu virallinen varoitus poliisilta ja hänet oli vapautettu. Hän on nyt huolissaan siitä, että tästä tullut merkintä rikosrekisteriin vaikeuttaa työnsaamista, ja hän yrittää saada sen kumotuksi oikeusteitse.

Vaikka Yhdistyneessä kuningaskunnassa lait kaikenlaisten teräaseiden mukana kantamiseksi ovat erittäin tiukkoja, poikkeuksena näitä saa kantaa mukanaan jos on tekemässä tai menossa tekemään jotain askareita, joissa ne ovat tarpeellisia kuten kalastuksen tai maanviljelyn yhteydessä.

Lisäksi veitsen mukana kantaminen on sallittua ”uskonnollisista syistä,” kuten sikheille, jotka kantavat perinteistä kirpan-tikaria mukanaan, tai sitten ”osana mitä tahansa kansallisasua.” Rotumuukalaisille on tämänkin suhteen myönnetty etuoikeuksia kantaväestöön nähden.

Lähde: Breitbart

