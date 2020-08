Brittipoliitikko vaatii Calaisin valtaamista Ranskalta laittoman siirtolaisuuden lopettamiseksi

Calais on viimeksi ollut Englannin hallinnassa ennen vuotta 1558, jolloin ranskalaiset joukot valloittivat kaupungin. Kaupungista tuli taas brittiläinen tukikohta ensimmäisen maailmansodan aikana, koska se oli lähellä Flanderin rintamalinjoja.

Nyt konservatiivipoliitikko Sir Edward Leigh haluaisi Calaisin takaisin osaksi Englantia, jotta saarivaltiota koetteleva laiton siirtolaisuus saataisiin loppumaan.

– Ongelmia kanaalin ylittävien maahanmuuttajien kanssa? Meidän ei olisi pitänyt luopua Calaisista vuonna 1588. Miksi emme ottaisi sitä takaisin?

– Toisaalta, halvempaa maksaa ranskalaisille muutama miljoona jotta he pysäyttäisivät siirtolaiset rannalla, Sir Edward tarkensi jotta ehdotus otettaisiin leikkimielisenä jollaiseksi se oli tarkoitettukin.

Problem with cross-Channel migrants?

We should never have lost Calais in 1558. Why not take it back?

On second thoughts, cheaper to pay the French a few million to stop them on the beaches. pic.twitter.com/lana4SjEbj

— Sir Edward Leigh MP (@EdwardLeighMP) August 10, 2020