Brysselin ampuja: Poliisi ampui ruotsalaisia vastaan hyökänneen kielteisen päätöksen saaneen tunisialaisen turvapaikanhakijan

Islamistinen asemies, joka ampui kaksi ruotsalaista jalkapallofania ja haavoitti muita Brysselin keskustassa maanantai-iltana, on ammuttu kuoliaaksi yli 12 tunnin pakomatkan jälkeen, kertoivat belgialaiset tiedotusvälineet tiistaina.

Epäilty, joka on nimetty 45-vuotiaaksi Tunisian kansalaiseksi Abdesalem Lassouediksi, ajoi skootterillaan risteykseen maanantaina noin kello 19.15 paikallista aikaa ennen kuin hän avasi tulen automaattirynnäkkökiväärillä, ampui kaksi ruotsalaista kuoliaaksi ja haavoitti taksinkuljettajaa.

Kahden kuolleen uhrin tiedetään olleen Belgian pääkaupungissa katsomassa maanantai-iltana Heysel-stadionilla pelattua Ruotsin ja Belgian välistä jalkapallon EM-karsintaottelua.

Verkossa leviävässä amatöörimateriaalissa näkyy, kuinka oranssinhohtoiseen takkiin pukeutunut ja valkoista kypärää käyttänyt tekijä riehuu kaupungilla. Ampumisen jälkeen hän palasi skootterilleen, ja hänet kuvattiin ajelemassa ympäri Brysselin keskustaa huutaen ”Allahu Akbar”.

Lassoued julkaisi myöhemmin arabiaksi nauhoitetun videoviestin, jossa hän paljasti, että hänen motiivinaan joukkoampumiselle oli kostaa muslimien kuolemat ympäri maailmaa, ja liittyi Islamilaisen valtion kuolemankulttiin.

”Erittäin väkivaltaisessa puheessaan hän sanoi ampuneensa kaksi ihmistä ’kostaakseen muslimien puolesta ja että me elämme ja kuolemme uskontomme puolesta'”, Sudinfo-uutissivusto totesi.

Belgian ulkoministeriö vahvisti tiistaina kauhun yön jälkeen, että epäilty tekijä oli saatu kiinni.

Häntä oli tiettävästi ammuttu rintaan pysäytyksen ja etsinnän yhteydessä Belgian pääkaupungissa, ja hän kuoli myöhemmin sairaalassa.

Tunisian illegal immigrant Abdesalem Lassoued, who used the name of Slayem Slouma on social media was shot dead in Brussels after a gun fight in a cafe in Schaerbeek.

He had previously shot dead 2 Swedish football fans, inspired by ISIS & jihad. pic.twitter.com/Sr4lIalTuC

— David Atherton (@DaveAtherton20) October 17, 2023