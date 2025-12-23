Bundeswehrin joulujuhlissa skandaali – DJ soitti Saksan kansallislaulun ensimmäisen säkeistön

Saksan puolustusvoimat (Bundeswehr) käynnisti kurinpitotoimet siviilipalveluntarjoajaa vastaan, kun DJ soitti historian painolastin kantavan säkeistön joulujuhlissa. Musiikkivalinta rikkoi törkeästi armeijan arvojen rajoja.

Delitzschissä järjestetty Bundeswehrin aliupseerikoulun suuri joulujuhla sai yllättävän ja kiusallisen käänteen, kun paikalle palkattu siviili-DJ päätti soittaa Deutschlandliedin ensimmäisen säkeistön – juuri sen, jota Saksassa vältellään sen historian vuoksi. Yli tuhannen vieraan tilaisuudessa oli tarkoitus päättää ilta viralliseen kansallislauluun, mutta kaiuttimista kajahtikin ”Deutschland, Deutschland über alles”. Tapaus johti välittömään raportointiin ja sisäisen tutkinnan käynnistämiseen.

Komentaja reagoi heti – tutkinta käynnistyi saman illan aikana

Bundeswehrin tiedottajan mukaan tapahtunutta ei katsottu läpi sormien. Aliupseerikoulun komentaja tunnisti tilanteen ”välittömästi ja yksiselitteisesti” ja määräsi oikean, nykyisin käytössä olevan kolmannen säkeistön soitettavaksi. Hän raportoi tapauksesta ylemmälle johdolle saman illan aikana. Armeijan mukaan DJ:n valinta oli ”vastoin tilausta”, ja siksi siviilipalveluntarjoajaa koskevat kurinpitotoimet käynnistettiin ripeästi. Tiedottaja korosti, ettei ensimmäisen säkeistön esittäminen ole millään tavoin sopusoinnussa Bundeswehrin arvojen kanssa.

Miksi kansallislaulun ensimmäinen säkeistö herättää Saksassa tunteita?

Deutschlandlied syntyi vuonna 1841 runoilija August Heinrich Hoffmann von Fallerslebenin käsissä, ja siitä tuli Weimarin tasavallan kansallislaulu. Natsi-Saksan aikana erityisesti ensimmäistä säkeistöä käytettiin ”propagandatarkoituksiin”, minkä vuoksi sen julkinen esittäminen on edelleen Saksassa arka aihe. Nykyään Saksan virallisena kansallislauluna käytetään yksinomaan kolmatta säkeistöä, joka alkaa sanoilla ”Einigkeit und Recht und Freiheit”. Muut säkeistöt eivät ole lailla kiellettyjä, mutta niiden käyttöä pidetään poliittisesti tulenarkana ja institutionaalisesti sopimattomana.

Yli tuhannen vieraan juhla sai ”epämiellyttävän sivumaun”

Tilaisuudessa oli paikalla yli 1 000 vierasta, ja tapahtuma oli tarkoitettu juhlavaksi päätökseksi vuoden työlle. DJ:n valinta kuitenkin varjosti tunnelmaa ja pakotti komentajan puuttumaan tilanteeseen välittömästi. Bundeswehrin mukaan tutkinta kohdistuu nimenomaan siviilipalveluntarjoajaan, joka oli vastuussa musiikista ja sen valinnoista.

Lähde: Junge Freiheit

