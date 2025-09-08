Burkina Faso kielsi homoseksuaalisuuden lailla

Maa on nyt Afrikan 54:stä valtiosta kolmaskymmeneskolmas, jossa homoseksuaalikäytös on lailla rangaistavaa.

Eduskunta Burkina Fasossa hyväksyi lakimuutoksen, joka rikollistaa ”homoseksuaalisen toiminnan” 2-5 vuoden vankeusrangaistuksen uhalla.

”Jos henkilö syyllistyy homoseksuaaliseen tai vastaavaan eriskummalliseen käytökseen, he joutuvat tuomarin eteen,” oikeusministeri Edasso Rodrigue Bayala oli varoittanut kansallisessa televisiolähetyksessä.

Laki astui voimaan välittömästi. Bayala sanoi uutta lakia rikkovien ulkomaiden kansalaisten tulevan välittömästi karkotetuksi.

Homoseksuaalisuuden kieltäminen oli osa ”Henkilö -ja perhe säännöstöä,” jota myös ihmisoikeusjärjestö Amnesty oli ylistänyt sen joidenkin ehdotusten vuoksi, kuten avioliiton minimi-iän nostaminen 18 vuoteen ja molempien osapuolien hyväksynnän vaatiminen ennen naimisiin menoa.

Amnesty kuitenkin vaatii presidentti Ibrahim Traoréa peruuttamaan lakimuutoksen, jotta homoseksuaalisuuden kielto voitaisiin poistaa siitä. Tämä on kuitenkin epätodennäköistä, koska lakimuutos hyväksyttiin eduskunnassa yksimielisesti.

Viime vuonna myös Burkina Fason naapurimaa, Mali, kielsi homoseksuaalisuuden lailla. Malin laki kieltää homoseksuaalikäytöksen jopa kahden vuoden vankeuden uhalla. Sama lakimuutos rankaisee vielä ankarammin niitä, jotka osoittavat hyväksyntää homoseksuaalisuutta kohtaan, esimerkiksi kuvilla tai kirjoituksilla. Heitä voidaan rangaista jopa seitsemän vuoden vankeudella.

Lähde: Breitbart

