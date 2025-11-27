Business Finlandin avustuspetos syyteharkintaan – koronatukia epäillään käytetyn väärin 170 000 euron edestä

Helsingin poliisilaitos on saanut valmiiksi Business Finlandin korona-ajan tukiin liittyvän avustuspetoskokonaisuuden esitutkinnan ja asia on siirtynyt syyteharkintaan.
Asiassa on tutkittu vuosiin 2020–2021 ajoittuvaa kokonaisuutta, jossa Business Finlandin esiselvitys- tai kehitysrahoitusprojekteille tarkoitettua rahoitusta, niin sanottuja koronatukia, on haettu useille eri yhtiöille. Tutkinta alkoi Business Finlandin tehtyä poliisille useita tutkintapyyntöjä. Asiaa on tutkittu nimikkeellä törkeä avustuspetos.
Kokonaisuuteen liittyville yhtiöille on myönnetty Business Finlandin rahoitusta yhteensä yli 170 000 euroa. Poliisi epäilee, että varoja on ohjattu epäillyille tai heidän hallitsemilleen tahoille näennäisillä projekteihin liittyvillä ostopalveluilla. Business Finlandin rahoitusta saaneista yhtiöistä seitsemän oli hankkinut palveluita yhdeltä ja samalta palveluntarjoajalta, jolle varoja on pääasiassa siirretty.
Asia on siirtynyt marraskuussa syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.