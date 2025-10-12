Charlie Kirk irtisanoutui Israel-myönteisyydestä – kaksi päivää ennen murhaa

Konservatiivivaikuttaja Charlie Kirk murhattiin pian sen jälkeen, kun hän ilmoitti luopuvansa Israel-myönteisestä linjasta. Viestit paljastavat turhautumisen juutalaisrahoittajiin ja poliittiseen painostukseen.

Kaksi päivää ennen murhaa Charlie Kirk ilmoitti yksityisessä ryhmäkeskustelussa katkaisevansa siteensä Israel-myönteiseen linjaan, kertoo Daily Mail. Viestit, jotka julkaisi hänen läheinen ystävänsä Candace Owens, paljastavat Kirkin turhautumisen juutalaisiin rahoittajiin, joita hän kutsui ”kiusaajiksi”. Turning Point USA -järjestö on vahvistanut viestien aitouden.

Kirkin mukaan hän menetti merkittävän rahoittajan, kun hän päätti kutsua Tucker Carlsonin Americafest-konferenssiin – päätös, joka ei miellyttänyt monia juutalaisia tukijoita.

”Kaksi miljoonaa dollaria vuodessa, koska emme peru Tuckeria”, Kirk kirjoitti. Hän pohti myös Owensin kutsumista tilaisuuteen.

Viestien sävy oli suorasukainen: Kirk totesi, että rahoittajien käytös vahvisti antisemitistisiä ennakkoluuloja ja että hän ei aio enää alistua painostukselle.

”Minulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin luopua Israel-myönteisestä linjasta”, hän kirjoitti.

Murha tapahtui Utah Valleyn yliopistossa kuukautta myöhemmin. 22-vuotias Tyler Robinson pidätettiin pian tapahtuman jälkeen, ja hän on pääepäilty. Jos hänet todetaan syylliseksi, hän voi saada kuolemantuomion Utahin lain mukaan.

Turning Pointin tiedottaja Andrew Kolvet kertoi luovuttaneensa viestit viranomaisille murhan jälkeen. Owens ja Carlson ovat saaneet kritiikkiä salaliittoteorioiden levittämisestä, mutta virallinen tutkinta ei ole vahvistanut ulkopuolisten osallisuutta.

Lähde: Daily Mail

Lue lisää aiheesta: