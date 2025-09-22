Charlie Kirkin muistotilaisuuteen saapui aseistautunut mies – väitti olevansa poliisi

Charlie Kirkin muistotilaisuuteen kokoontui suremaan 100 000 ihmistä. Paikalle saapui myös aseistautunut mies, joka väitti olevansa poliisi.4
Arizonassa järjestettävän Charlie Kirkin muistotilaisuuden yhteydessä poliisi otti kiinni 42-vuotiaan miehen, joka saapui tapahtumapaikalle aseistautuneena. Tapahtumaan odotettiin yli 100 000 osallistujaa.
Miehen henkilöllisyydeksi on vahvistettu Joshua Runkles. Hän väitti olevansa poliisi saapuessaan paikalle ase kädessään, ABC Newsin mukaan.
Miehen käytös herätti nopeasti epäilyksiä, ja viranomaiset puuttuivat tilanteeseen.
”Tutkinta on käynnissä, ja sen tarkoituksena on selvittää, mitä Runklesin läsnäololla oli tarkoitus saavuttaa”, Arizonan poliisi tiedottaa.
Runkles on sittemmin vapautettu takuusummaa vastaan.
Sosiaalisen median viestien mukaan kymmeniä tuhansia oli jo kokoontunut State Farm Stadiumin ulkopuolelle Glendalessa, Arizonassa, sunnuntaiaamuna kello 4.00 paikallista aikaa.
🚨 INCREDIBLE! It’s just 4am here in Arizona, and the line for Charlie Kirk’s memorial is now a SEA of TENS OF THOUSANDS of patriots
This is HISTORIC!
America is turning out for Charlie! 🇺🇸❤️ pic.twitter.com/NnFphusR1Z
— Nick Sortor (@nicksortor) September 21, 2025
Charlie Kirkin muistotilaisuus Arizonassa:
Lähde: ABC News