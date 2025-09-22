Muu maailma Politiikka Rikos

Charlie Kirkin muistotilaisuuteen saapui aseistautunut mies – väitti olevansa poliisi

22.9.2025 08:45
Nina Metsälä
Kuvakaappaus Youtube.

Charlie Kirkin muistotilaisuuteen kokoontui suremaan 100 000 ihmistä. Paikalle saapui myös aseistautunut mies, joka väitti olevansa poliisi.4

Arizonassa järjestettävän Charlie Kirkin muistotilaisuuden yhteydessä poliisi otti kiinni 42-vuotiaan miehen, joka saapui tapahtumapaikalle aseistautuneena. Tapahtumaan odotettiin yli 100 000 osallistujaa.

Miehen henkilöllisyydeksi on vahvistettu Joshua Runkles. Hän väitti olevansa poliisi saapuessaan paikalle ase kädessään, ABC Newsin mukaan.

Miehen käytös herätti nopeasti epäilyksiä, ja viranomaiset puuttuivat tilanteeseen.

”Tutkinta on käynnissä, ja sen tarkoituksena on selvittää, mitä Runklesin läsnäololla oli tarkoitus saavuttaa”, Arizonan poliisi tiedottaa.

Runkles on sittemmin vapautettu takuusummaa vastaan.

Sosiaalisen median viestien mukaan kymmeniä tuhansia oli jo kokoontunut State Farm Stadiumin ulkopuolelle Glendalessa, Arizonassa, sunnuntaiaamuna kello 4.00 paikallista aikaa.

Charlie Kirkin muistotilaisuus Arizonassa:

Lähde: ABC News

