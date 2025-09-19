Charlie Kirkin murhasta epäilty Tyler Robinson pelasi verkossa turri-pornopelejä ja seurasi lapsia seksuaalisesti kuvaavia taiteilijoita

Charlie Kirkin murhasta syytetyn Tyler Robinsonin digitaaliset jalanjäljet johdattavat syvälle turri-pornoon ja alaikäisiä esittäviin seksuaalisiin piirroksiin sekä groteskiin taiteeseen, jotka paljastavat vastenmielisen yhteyden hänen digitaalisesta elämästään veritekoon.

Charlie Kirkin murhasta syytetty Tyler Robinson, 22, oli aktiivinen verkossa pelaten pornografisia turri-teemaisia pelejä ja seuraten taiteilijoita, jotka tunnetaan alaikäisiä seksuaalisissa tilanteissa esittävistä piirroksista, kertoo Daily Mailin julkaisema raportti.

Robinsonin ystävien mukaan hän käytti nimimerkkiä “craftin247” useilla pelialustoilla ja verkkosivustoilla, joissa hän osallistui marginaaliseen turri-alakulttuuriin. Yksi hänen tileistään Steam-palvelussa osoittaa, että hän oli ladannut ja pelannut deittisimulaattoria nimeltä Furry Shades of Gay, joka kuvailee itseään peliksi “rakkaudesta, queer-suhteista, kiihkeästä homoseksistä ja slapstick-huumorista”.

Robinsonin kerrotaan olleen parisuhteessa ”transsukupuolisen” kämppäkaverinsa kanssa. Hän pelasi peliä niin aktiivisesti, että ansaitsi palkinnoksi ihmisenkaltaisen kissahahmon, joka pukeutuu ranskalaiseksi sisäköksi.

Lance Twiggs, Tyler Robinsonin transsukupuolinen kämppäkaveri:

FurAffinity.net-sivustolla, joka tunnetaan seksuaalisesti latautuneista eläinhahmopiirroksista, on myös tili, jonka käyttäjänimi vastaa Robinsonin käyttämää nimimerkkiä. Viime viikolla kyseinen tili ilmoitti katsoneensa sisältöä taiteilijalta nimeltä RedRusker. Kyseinen taiteilija on myöntänyt piirtäneensä alaikäisiä seksuaalisissa tilanteissa esittäviä kuvia.

RedRusker vahvisti toukokuussa 2023 FurAffinityssä tehneensä noin tusinan verran tällaisia kuvia ja kertoi tuntevansa “järkyttävää syyllisyyttä” niiden vuoksi. Hän vakuutti, ettei aio enää piirtää vastaavaa, mutta jatkaa silti nuorekkaiden hahmojen esittämistä pornografisissa piirroksissa.

Robinsonin kerrotaan olleen myös yhteydessä toiseen taiteilijaan nimeltä “Obure”, joka tuottaa turri-sisältöä sekä kuvia äärimmäisen lihavista naisista, joita ruokitaan. Tammikuussa 2024 Robinson kommentoi Oburen Steam-profiilia kirjoittaen: “hän hakkaa minua kun äiti on työmatkalla”, viestin perässä oli itkunaaman kaltainen hymiö.

Robinsonia syytetään konservatiivisen aktivistin Charlie Kirkin, 31, murhasta. Kirk ammuttiin kesken puheensa Utah Valley Universityn tilaisuudessa 10. syyskuuta, tuhansien silminnäkijöiden edessä.

Ampumiseen käytetystä hylsystä löytyi kaiverrettu viesti: “Notices, bulge, OwO what’s this?”

“Notices, bulge” viittaa siihen, että joku huomaa toisen henkilön (tai hahmon) vartalossa tapahtuvan seksuaalissävytteisen yksityiskohdan. “OWO” on pelikulttuurista tuttu hymiö, joka kuvaa kissamaista, silmät suurina tuijottavaa ilmettä.

Lähde: New York Post

