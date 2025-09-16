Charlie Kirkin viimeiset sanat liittyivät LGBTQ-iskuihin – aseistautunut queer-ryhmä, transaktivisti ja peliyhteisöt tutkinnan kohteena

Charlie Kirkin murha Utahissa paljastaa verkoston, joka saattaa ulottua syvälle vasemmiston radikaaliin miliisiryhmään ja pelialustaan. Sosiaalisen median viestit vihjaavat, että teko ei ollut yksittäinen sattuma. Tutkinta laajenee.

Yhdysvaltain viranomaiset selvittävät, oliko vasemmistolaiset verkostot tietoisia murhasuunnitelmista, jotka kohdistuivat konservatiivivaikuttaja Charlie Kirkiin. Kirk ammuttiin kuoliaaksi yliopistotilaisuudessa Utahissa 10. syyskuuta. Tutkinta ulottuu sekä paikallisiin ryhmiin että verkkoyhteisöihin.

New York Postin lähteiden mukaan viranomaiset tarkastelevat muun muassa Armed Queers SLC -nimistä miliisiryhmää ja edustaa LGBTQ-yhteisöä. Ryhmä sulki Instagram-tilinsä pian tapahtuman jälkeen, mikä herätti epäilyksiä.

Myös pelialusta Steamin yhteisöissä toimivia ryhmiä mainitaan tutkinnassa.

Useat sosiaalisen median julkaisut, jotka ilmestyivät päivinä ennen hyökkäystä, viittaavat siihen, että jotkut henkilöt saattoivat olla tietoisia tulevasta iskusta.

Epäilty tekijä Tyler Robinson on vangittuna murhasta epäiltynä. Utahin kuvernööri Spencer Coxin mukaan Robinson oli tekohetkellä ”syvästi indoktrinoitunut vasemmistolaisiin ideologioihin”.

Robinson asui yhdessä kumppaninsa transsukupuolisen Lance Twiggsin kanssa, joka on parhaillaan sukupuolenvaihdosprosessissa.

Robinsonin asui yhdessä transsukupuolisen kumppaninsa Lance Twiggsin kanssa. Kuvakaappaus X.

Kuvernööri kertoi CNN:n ”State of the Union” -ohjelmassa, että Twiggs tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa eikä häntä epäillä osallisuudesta.

Charlie Kirkiä, 31, Turning Point USA:n perustajaa ja tunnettua Donald Trumpin liittolaista, ammuttiin kaulaan hänen vastatessaan kysymykseen joukkoampumisista, joilla on yhteyksiä LGBTQ-liikkeeseen.

Lähde: New York Post

Lue lisää aiheesta: