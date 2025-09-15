Eurooppa Muu maailma Politiikka Tiede ja teknologia

ChatGPT ei ole yksityinen – viranomaiset voivat lukea kaiken, sanoo OpenAI:n toimitusjohtaja

15.9.2025 07:08
Nina Metsälä
Tucker Carlson ja Sam Altman. Kuvakaappaus Youtube.

Tekoälyn kanssa jaettu tieto ja keskustelut eivät jää yksityiseksi. OpenAI:n johtaja paljastaa: viranomaisilla on vapaa pääsy keskusteluihisi.

Keskustelut tekoälyn kanssa tulisi suojata samalla tavalla kuin lääkärin tai asianajajan tapaamiset, sanoo OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman. Hän varoittaa, että valtioilla on nykyisin liian helppo pääsy käyttäjien ChatGPT-keskusteluihin.

”Meidän pitäisi luoda AI:lle vastaava salassapito kuin lääkäreillä tai lakimiehillä”, Altman toteaa Tucker Carlsonin haastattelussa.

”Kun kerrot ChatGPT:lle terveydestäsi tai juridisista ongelmistasi, hallituksella ei pitäisi olla oikeutta päästä siihen käsiksi. Tällä hetkellä se on kuitenkin täysin mahdollista.”

Altman kertoo vierailleensa Washingtonissa lobbaamassa uutta lainsäädäntöä, joka suojaisi ihmisten yksityisiä keskusteluja tekoälyn kanssa. Vaikka OpenAI:n oma käytäntö kieltää datan myynnin eteenpäin, nykyiset lait mahdollistavat viranomaisille tiedonsaannin oikeudellisin keinoin varsin helposti.

Haastattelussa Altman nosti esiin myös tekoälyn vaikutukset työmarkkinoihin. Erityisesti asiakaspalvelutehtävät ovat hänen mukaansa katoamassa nopeasti.

”Monet yksinkertaiset asiakaspalveluroolit, joissa työskennellään tietokoneen tai puhelimen äärellä, tullaan korvaamaan tekoälyllä”, hän sanoo.

”Myös ohjelmoijat tulevat kokemaan suuria muutoksia, mutta heidän kohdallaan kyse voi olla enemmän työn uudelleenmuotoilusta kuin sen katoamisesta.”

Altman uskoo, että ammatit, joissa vaaditaan ihmiskontaktia ja empatiaa – kuten sairaanhoitajat – ovat vähemmän uhattuja.

Lähde: Tucker Carlson

