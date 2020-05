Chelmsfordin muslimit pelkäävät ginin voimalla tehtyjä rasistisia iskuja

Chelmsfordissa Essexissä sijaitsevan pienpanimon anniskelulupa on uhattuna. Vastustajat ovat väittäneet Chelmsfordin kaupunginvaltuustolle, että baari on liian lähellä moskeijaa, jolloin alkoholin tarjoilu saattaa johtaa islamofobiaan ja rasistisiin iskuihin.

The Only Way Is Gin -yritys on suunnitellut tekevänsä 1800-luvulla rakennetussa talossa Chelmsfordin keskustassa sijaitsevasta kahvilasta ginibaarin ja jättänyt kaupungille alkoholin anniskelupahakemuksen. Essex Liven mukaan kaupungin muslimiyhteisö joidenkin kaupunkilaisten tukemana on jättänyt lupahakemuksesta valituksen kaupunginvaltuustolle.

Valittajien mielestä tuleva ginibaari on liian lähellä Chelmsfordin moskeijaa,

– Uskomme, että asialla tulee olemaan valtava vaikutus moskeijassa käyviin epäsosiaalisen käytöksen ja islamofobisten iskujen kautta, valittajat väittävät.

– Meillä on ollut lukuisia ongelmia kun juopuneet ovat murtautuneet moskeijaan ja jotkut ovat oksennelleet ja virtsanneet moskeijan ulkopuolelle … Jos baari avataan aivan naapuriin, se tosiaankin lisää potentiaalisten konfliktien riskiä juopottelijoiden ja rukoilijoiden välillä, moskeijan sihteeri Ayman Syed muistuttaa.

Syed toteaa, että moskeija ei pysty järjestämään valvontaa jatkuvasti. Moskeijan ovet ovat usein auki, ja Syed pelkää, että useat gininjuojat saapuvat moskeijaan vahingossa.

The Only Way Is Gin -yrityksen ginivalikoima kuulostaa kuitenkin suunnatun lähinnä peribrittiläisille tädeille, jotka eivät yleensä suorita rasistisia ja islamofobisia iskuja.

– Liiketoiminta esittelee valikoiman kotimaan kasveja ja maaseutua juhlistavia boutique-ginejä, yrityksen perustaja Nikki Mendes kertoo suunnitellusta toiminnasta.