Chicagon pormestari sanoi suosivansa mustien palkkaamista ”koska he ovat maailman anteliain rotu”

Musta pormestari suosii omiensa palkkaamista väittämänsä ylivertaisen ominaisuuden takia.

Yhdysvaltojen Chicagon pormestari, Brandon Johnson, antoi kiistanalaisen lausunnon kertoessaan siitä, miksi hän palkkaa niin paljon mustia töihin kaupungille.

”Jotkut arvostelijat hyökkäävät minua vastaan ja sanovat, että ainoa asia mistä puhun on mustien palkkaaminen. Ei, se mitä tarkoitan on, että kun palkkaan meidän väkeämme, me aina nimenomaan pidämme huolta muista ihmisistä. Me olemme kaikista anteliainta väkeä tällä planeetalla,” Johnson oli sanonut Apostolic Church of God -seurakunnalle pitämässään puheessa.

Moni sosiaalisen median käyttäjä oli jakanut hänen lausuntonsa ja kritisoinut Johnsonia suosimisesta palkkauksessa rodun perusteella kyvyn ja ansioituneisuuden sijaan.

Johnson oli jatkanut puhettaan luettelemalla kaupungin viranomaisia, jotka ovat mustia miehiä tai naisia, sanoen heidän varmistavan, että ”meidän väellämme” tulee olemaan mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaansa.

Vähemmän parkkisakkoja mustille ja ruskeille asukkaille

Vuoden 2023 lokakuussa Johnson oli kehottanut Chicagon viranomaisia kirjaamaan vähemmän parkkisakkoja mustille ja ruskeille asukkaille ”rodullisen oikeudenmukaisuuden” nimissä.

Johnson perusti tätä varten ”rodullisen oikeudenmukaisuuden toimiston,” jonka raporttiin oli kirjattu kaupungin talouden hallinto-osaston suunnitelma, joka johtaisi vähemmän parkkisakkojen kirjaamiseen mustille ja ruskeille asukkaille.

”Käyttäkää dataa jalkauttamaan pysäköintitarkastajia vähentääksenne keskivertosakkomäärää mustilla ja ruskeilla asuinalueilla 2,5% ja toteuttakaa paranneltuja käynnistysalueita, ja asettakaa etusijalle resursseja vähentämään liikuntakyvyttömien ajoneuvojen määrää mustilla ja ruskeilla asuinalueilla 5%.”

Chicago oli myöhemmin kirjannut raporttiinsa tavoitteen ”toteutuneeksi.”

Lähteet: Breitbart [1], [2]

Lue lisää aiheesta: