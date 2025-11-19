Cloudflaren häiriö lamaannutti suuren osan internetistä ja paljasti digitaalisen haavoittuvuuden – ChatGPT ja X kaatuivat

ChatGPT, X ja lukuisat muut verkkopalvelut kaatuivat tiistaina, kun Cloudflaren sisäinen vika lamaannutti osan internetin infrastruktuurista. Pilvi- ja tietoturvayhtiön mukaan syynä oli ”epätavallinen liikennepiikki”.

Tiistaina iltapäivällä internetin käyttäjät ympäri maailmaa kohtasivat poikkeuksellisen laajan verkkohäiriön, kun globaalisti toimiva pilvi- ja tietoturvayhtiö Cloudflare ajautui teknisiin vaikeuksiin. Vikatilanne johti siihen, että lukuisat suositut verkkosivustot, kuten sosiaalisen median alusta X ja tekoälypalvelu ChatGPT, olivat pitkään saavuttamattomissa.

Cloudflare vahvisti ongelman omalla tilanneportaalillaan, jossa yhtiö ilmoitti tutkivansa ”sisäisten palveluiden heikentynyttä toimintaa”. Yhtiön mukaan osa sen tarjoamista palveluista saattoi kärsiä katkoksista, ja korjaustoimet olivat käynnissä.

”Cloudflare kokee sisäisten palveluiden heikentymistä. Joillakin palveluilla saattaa esiintyä katkoksia. Keskitymme palveluiden palauttamiseen normaaliksi”, yhtiö tiedotti.

Käyttäjät, jotka yrittivät avata X:n tai elokuvasivusto Letterboxdin kaltaisia palveluita, kohtasivat virheilmoituksia, jotka viittasivat Cloudflaren verkon ongelmiin. Ironisesti myös verkkohäiriöitä seuraava sivusto Down Detector kärsi samanaikaisesti teknisistä vaikeuksista.

Cloudflare tarjoaa laajasti käytettyjä verkkopalveluita, kuten suojauksia kyberhyökkäyksiä vastaan ja verkkoliikenteen nopeuttamista. Häiriö sattui vain päivä sen jälkeen, kun yhtiö oli ilmoittanut merkittävästä yrityskaupasta: Cloudflare osti tekoälyalusta Replicaten.

Myöhemmässä päivityksessä Cloudflare tarkensi, että häiriön taustalla oli ”epätavallinen liikennepiikki”.

”Havaitsimme äkillisen ja voimakkaan kasvun epänormaalissa liikenteessä, joka kohdistui yhteen Cloudflaren palveluista. Tämä johti siihen, että osa Cloudflaren verkon kautta kulkevasta liikenteestä kohtasi virheitä. Emme vielä tiedä, mikä aiheutti tämän liikennepiikin. Kaikki resurssit on nyt suunnattu siihen, että liikenne saadaan kulkemaan virheittä”, yhtiö kertoi Capacity-lehdelle.

Cloudflaren ongelmat heijastuvat laajasti digitaaliseen infrastruktuuriin, sillä yhtiön palvelut ovat keskeisessä roolissa monien verkkosivustojen toiminnassa. Häiriö osoittaa, kuinka haavoittuva globaali verkko voi olla, kun yksi keskeinen toimija kohtaa teknisiä vaikeuksia.

Lähde: Fria Tider

