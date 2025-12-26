CNN: Venäjä lähettää susia Suomeen tappamaan – Venäjä tyrmää väitteet: haisee aprillipilalle

CNN:n artikkelissa mainitaan Suomen susikannan räjähdysmäinen kasvu, jonka myötä susien tappamien porojen määrä on kasvanut nopeasti. DNA-tutkimukset tukevat teoriaa, että susia on tullut Venäjältä kiihtyvään tahtiin. Venäjällä on otettu laajasti kantaa sekä vitsaillen että tyrmäten väite perusteettomaksi.

Suomen susikanta on kasvanut nopeasti vajaasta 300:sta noin 430:een. Susien tappamien porojen määrä on kasvanut vuodessa lähes 70 prosenttia.

Luonnonvarakeskus (Luke) on analysoinut susien uloste- ja virtsanäytteitä, ja havainneet susien DNA:ssa merkkejä, joita ei ole Suomessa aiemmin havaittu.

Tutkimukset vahvistavat teorian, että susia tulee kiihtyvään tahtiin Venäjältä.

Suden metsästys vähentynyt Venäjällä – metsästäjät rintamalla

Luonnonvarakeskuksen tutkija Katja Holmala sanoo CNN:lle, että tärkein johtolanka on se, että susien metsästys on vähentynyt Venäjällä, missä se on ennen ollut erittäin intensiivistä ennen Ukrainan sotaa. Susista maksettiin myös hyviä palkkioita.

Suomessa toimivan tiedusteluasiantuntija John Helinin mukaan metsästyksen vähenemisen epäillään johtuvan siitä, että Venäjä tarjoaa merkittäviä rahallisia kannustimia venäläisille miehille, jotka ovat valmiit liittymään armeijaan rajaseuduilla.

Koska venäläinen kirjanpitojärjestelmä on läpinäkymätön, tätä teoriaa ei vielä voida todistaa. Mutta metsästykseen käytettävissä olevien miesten määrä on selvästi vähentynyt, vaikka susikanta on kasvanut.

Kuusamolainen poroisäntä Juha Kujala sanoo CNN:lle: ”Nyt kun he metsästävät ihmisiä Ukrainassa, ei ole enää ketään metsästämässä susia.”

CNN:n haastattelusta kohutaan Venäjällä

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova onnitteli viestipalvelu Telegramissa uuden pohjan saavuttamisesta. – Nyt pakotteet kohdistuvat ilmeisesti venäläisiin susiin, jotka CNN:n toimittajien ja suomalaisten asiantuntijoiden mukaan terrorisoivat Lapin poroja, Zaharova kirjoittaa.

– Tarina siitä, että suuri joukko susia ylittää tarkoituksella rajan Venäjältä Suomeen metsästääkseen poroja on täysin perusteeton, sanoi Moskovan metsästäjä- ja kalastajaseuran kunniajäsen Semjon Tatarnikov.

Venäjän duuman jäsenen Svetlana Zhurovan mukaan susiväite haisee aprillipilalle (TASS).

– Vartijamme tekevät tarkkaa työtä varsinkin susien suhteen. Niiden kantaa valvotaan tiukasti. On epätodennäköistä, että me erityisesti kasvattaisimme susia ja lähetämme niitä salaisena aseena Suomeen, hän sanoi.

Zhurovan mukaan eläinten määrän kasvun on aiheuttanut rajan sulkeminen turisteilta. – Uskon, että eläimillä tämä on luonnollinen muuttoliike. Meidän on ymmärrettävä, että ihmisiä on vähemmän, kun turisteja ja liikkumista ei ole. Raja on suljettu, ja siksi jotkut eläimet alkoivat tuntea olonsa rennommaksi. Niitä ei kiinnosta, onko se Venäjä vai Suomi.

Poroisännän terveiset Trumpille

CNN kävi Kuusamossa haastattelemassa poroisäntä Kujalaa, joka on viime aikoina löytänyt lähes päivittäin tapettuja poroja. – Tämä vuosi on pahin koskaan täällä alueella.

– Susia on niin paljon, että ne uhkaavat koko järjestelmää täällä. Ne vain tappavat, tappavat ja tappavat, Kujala kiroaa.

Hän esittää syvän toiveen Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille, että presidentti saisi neuvoteltua rauhan ja että sen myötä Venäjällä palattaisiin normaaliin arkeen susienmetsästyksessä.

– Todella toivon, että sota loppuu. Toivottavasti, herra Trump, jos kuulet minua, tee kaikkesi. Tee enemmän kuin olet tehnyt tähän asti. Yritä lopettaa tämä sota.