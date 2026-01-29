Demarijohto hyökkäsi median kimppuun – vaatii lähteitä esiin

SDP:n Antti Lindtman ja Tytti Tuppurainen pitivät keskiviikkona tiedostustilaisuuden eduskunnassa sen jälkeen, kun STT oli uutisoinut Tuppuraisen epäasiallisesta käytöksestä.

Asiasta uutisoi muun muassa Iltalehti.

Lindman ja Tuppurainen: ”Väitteet eivät pidä paikkaansa”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on kiistänyt väitteet, joiden mukaan hän on syyllistynyt asiattomaan käytökseen, kuten huutamiseen ja nöyryyttämiseen kokouksissa. Tuppurainen vaatii kritiikkiä esittäneitä henkilöitä astumaan esiin. Hän myös esitti aiemmin aikovansa oikeustoimia STT:tä vastaan, mutta sanoi myöhemmin eilen, että ei ensisijaisesti halua ryhtyä käräjöimään mediaa vastaan.

Tuppurainen väitti tiedotustilaisuudessa, että STT:n juttu sisältää paljon väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa ja joissa on virheitä.

Myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman vaatii STT:n lähteitä astumaan esiin. – Minulla on täysi tuki ja luottamus Tytti Tuppuraiseen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, Lindtman sanoo. Hän pitää esitettyjä väitteitä ”kohtuuttomina”.

STT seisoo uutisensa takana

STT:n mukaan Tuppuraisen epäasiallinen käytös on kohdistunut avustajia ja toisia kansanedustajia kohtaan.

Uutinen perustuu STT:n tekemään kyselyyn eduskunta-avustajille. Kyselyssä on kertomuksia Tuppuraisen käytöksestä, joka sisältää paikoin ”avustajille huutamista”. STT:lle kerrotun mukaan avustajat ovat joskus itkeneet käytöksen seurauksena.

STT:n päätoimittaja Minna Holopainen kommentoi keskiviikkoiltana Ylelle, että juttua ei ole rakennettu nimettömien vastausten varaan. Taustalla on hänen mukaansa viisi haastattelua. Holopainen kertoo Ylelle seisovansa jutun takana.

Holopainen korosti Iltalehdelle, että artikkeli ei ole kiinni nimettömistä vastauksista.

– Olennaisinta on se, että tämänpäiväinen juttu ei ole riippuvainen kyselystä. Jutussa on yksilöity lähteet. On haastateltu viittä ihmistä, joista tiedetään keitä he ovat, joilla on yhteneväiset kertomukset, Holopainen sanoo.